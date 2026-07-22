Licata: “Formazione, innovazione e Terzo Settore al centro delle mie proposte. Attenzione anche al territorio Varesino”

“Le proposte che ho presentato in Consiglio Regionale guardano al futuro della nostra regione e puntano a rafforzarne competitività, inclusione sociale e opportunità occupazionali, investendo sulle competenze più innovative, sulla cura del territorio e sullo sviluppo economico”, così Giuseppe Licata, Consigliere Regionale di Forza Italia, a margine dei lavori d’aula in questi giorni dedicati all’Assestamento di bilancio di Regione Lombardia. Competenze per i data center e le infrastrutture digitali strategiche. Con un primo ordine del giorno, Licata chiede a Regione Lombardia di rafforzare l’offerta formativa degli ITS Academy collegata allo sviluppo dei data center, delle infrastrutture digitali strategiche e dell’intelligenza artificiale. La proposta prevede il monitoraggio costante dei fabbisogni occupazionali dei settori innovativi e che Regione si faccia parte attiva nel favorire accordi e partenariati tra ITS, imprese tecnologiche, università e centri di ricerca per la progettazione condivisa dei percorsi formativi e l’attivazione di tirocini e apprendistati coerenti con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

“La Lombardia diventerà in pochissimo tempo il principale polo italiano per gli investimenti nel digitale e nei data center. Si tratta di una straordinaria opportunità di crescita: questi investimenti produrranno benefici concreti per il nostro territorio se saremo in grado di ben governare le trasformazioni e formare le professionalità richieste – evidenzia il Consigliere Licata – Dobbiamo assicurarci che i nostri giovani possano cogliere al meglio queste opportunità attraverso percorsi formativi altamente qualificati e direttamente collegati alle esigenze delle imprese”. Più sostegno agli enti del Terzo Settore per il rinnovo dei veicoli. Il secondo ordine del giorno riguarda il bando regionale Rinnova Veicoli, esteso per la prima volta anche alle realtà del Terzo Settore, con una misura specifica. Licata propone di rafforzarne la diffusione e la partecipazione degli enti attraverso una campagna informativa dedicata e di valutare un incremento delle risorse disponibili, per consentire a un maggior numero di associazioni e organizzazioni del Terzo Settore di sostituire i mezzi più inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

“Le organizzazioni del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nei servizi sociali, sanitari, educativi e di volontariato. Aiutarle a rinnovare il proprio parco veicoli significa sostenere attività essenziali per le nostre comunità locali, contribuendo allo stesso tempo anche al miglioramento della qualità dell’aria”, sottolinea il Consigliere Regionale. Innovazione, intelligenza artificiale e competitività delle imprese. Tra gli atti sottoscritti da Giuseppe Licata figurano inoltre diverse proposte promosse con i colleghi del gruppo di Forza Italia orientate a sostenere la competitività del sistema economico lombardo attraverso innovazione, semplificazione e sviluppo tecnologico. In particolare, si segnalano: l’istituzione di un Osservatorio regionale sull’intelligenza artificiale e le professioni; il sostegno alla doppia transizione digitale e ambientale delle micro e piccole imprese, favorendo nuovi bandi e strumenti dedicati all’adozione di tecnologie innovative, intelligenza artificiale, efficientamento energetico e sostenibilità; la richiesta di estendere al territorio regionale le procedure di semplificazione amministrativa ispirate al modello della ZES Unica, con l’obiettivo di accelerare gli iter autorizzativi, ridurre i tempi burocratici e favorire l’attrattività della nostra regione e nuove opportunità occupazionali.

“Per mantenere la Lombardia al vertice dell’economia italiana ed europea dobbiamo investire contemporaneamente in innovazione, formazione e semplificazione amministrativa. Le imprese, in particolare le micro e piccole realtà che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo, devono essere accompagnate nelle sfide della transizione digitale ed ecologica affinché possano continuare a creare lavoro e sviluppo sui territori”, continua Licata. Attenzione al territorio varesino. Tra le iniziative sostenute da Giuseppe Licata nell’ambito dell’assestamento di bilancio non poteva mancare una attenzione particolare alla provincia di Varese. Licata ha chiesto degli stanziamenti straordinari per finanziare la manutenzione delle piste ciclopedonali in provincia di Varese e per lo sviluppo del progetto Varese Guest Card, una carta a disposizione dei turisti per viaggiare agevolmente sul territorio della provincia di Varese e accedere a sconti presso musei, attività commerciali e altre attrazioni turistiche. Alta l’attenzione sul contrasto al dissesto idrogeologico con l’ordine del giorno che impegna Regione Lombardia a proseguire e rafforzare gli interventi in Valganna, Induno Olona e nelle aree limitrofe, colpite negli ultimi anni da eventi meteorologici estremi che hanno provocato frane, allagamenti e gravi danni a infrastrutture e attività produttive. La proposta punta a sostenere ulteriori investimenti per la messa in sicurezza del territorio, la manutenzione delle infrastrutture idrauliche e la tutela del tessuto economico locale. Tra le iniziative dedicate al territorio varesino rientra anche il sostegno ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, con la richiesta di individuare risorse per il potenziamento di mezzi e attrezzature destinate agli interventi in aree montane e boschive, particolarmente presenti nella provincia di Varese, e il rafforzamento della formazione dei volontari impegnati nelle attività di soccorso e protezione civile. “Accanto alle proposte di carattere regionale ho voluto sostenere iniziative che rispondono a esigenze concrete del territorio varesino, dalla sicurezza del territorio alla tutela delle persone più fragili, fino al turismo per creare sviluppo e occupazione. Risultato di un lavoro di ascolto che svolgo costantemente”, conclude Licata.