Liste d’attesa, Astuti attacca la Regione: “Lombardia indietro su visite ed esami. Serve un cambio di rotta”

Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti torna ad attaccare Regione Lombardia sul tema delle liste d’attesa, dopo la diffusione dei dati di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’esponente dem, la Lombardia si colloca al nono posto tra le regioni italiane per la capacità di garantire le prime visite specialistiche nei tempi indicati e al decimo posto per gli esami diagnostici.

Astuti parla di un risultato che conferma le difficoltà del sistema sanitario regionale nel rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini.

Astuti: «La Lombardia è indietro sulle liste d’attesa»

«È più facile ottenere una prima visita specialistica nei tempi indicati sulla ricetta del medico in Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, Molise, Calabria, Campania e Liguria che in Lombardia – dice Astuti – Va addirittura peggio quando si tratta di esami diagnostici: in questo caso la Lombardia è al decimo posto, a riprova che i tempi di attesa sono un tallone d’Achille della sanità lombarda».

Il consigliere regionale richiama i dati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sottolineando come il confronto con le altre regioni metta in evidenza, a suo giudizio, un ritardo strutturale.

Il nodo delle visite e degli esami nei tempi previsti

Astuti insiste soprattutto sulle conseguenze concrete che i ritardi possono avere sui pazienti. «Ancora una volta il Ministero della Salute, non il Partito Democratico, certifica quanto è indietro Regione Lombardia sulle liste d’attesa – Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd – Siamo noni in Italia tra le regioni per la capacità di fare prime visite nei tempi e siamo decimi per quanto riguarda la diagnostica».

Secondo l’esponente dem, questo significa che molti cittadini lombardi rischiano di non riuscire ad accedere in tempo a visite ed esami importanti per la propria salute.

Le critiche alla gestione della sanità lombarda

Astuti collega il problema delle liste d’attesa alla gestione complessiva del sistema sanitario regionale: «Un cittadino lombardo ha un’altissima probabilità di non riuscire a fare nei tempi adeguati visite ed esami che sono fondamentali per la sua salute – aggiunge il consigliere regionale del Pd – Potrebbe peggiorare, stare peggio e costare anche di più al servizio sanitario».

Il consigliere conclude chiedendo un cambio di rotta nella guida della sanità lombarda, sostenendo che senza un intervento politico e organizzativo i dati difficilmente potranno migliorare.