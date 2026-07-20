A meno di un anno dal Memorandum con la Prefettura di Osaka, Regione Lombardia rilancia la cooperazione con il Giappone su ricerca, imprese e sviluppo economico. Lombardia e Giappone, l’innovazione rafforza l’asse con Osaka A meno di un anno dalla firma del Memorandum of understanding con la Prefettura di Osaka, Regione Lombardia rafforza la collaborazione con il Giappone nei settori dell’innovazione, della ricerca, degli investimenti e dello sviluppo economico.

È il tema dell’evento “Lombardy and Japan: shaping innovation together”, ospitato al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia.

All’incontro hanno partecipato il presidente Attilio Fontana, il sottosegretario Raffaele Cattaneo, l’assessore Guido Guidesi, l’ambasciatore Mario Vattani, il governatore di Osaka Hirofumi Yoshimura e il console generale del Giappone a Milano Yagi Koji.

LE AFFINITÀ TRA LOMBARDIA E GIAPPONE

Fontana ha richiamato le affinità tra Lombardia e Osaka, accomunate dall’attenzione a innovazione, ricerca e tecnologie deep tech. La Lombardia concentra il 20% della spesa nazionale in ricerca e sviluppo, genera il 21% delle citazioni scientifiche, ospita il 27% delle startup innovative e attrae circa il 40% degli investimenti esteri destinati al Paese. Nel 2025 l’interscambio commerciale con il Giappone ha raggiunto 3,77 miliardi di euro, con oltre 2,2 miliardi di export lombardo. Moda, farmaceutica, meccanica, aerospazio, scienze della vita, transizione energetica e tecnologie avanzate sono tra i principali ambiti di cooperazione. Dalla missione regionale in Giappone sono nati tavoli di lavoro con Osaka e Jetro. Tra i progetti figurano il confronto su un collegamento aereo diretto Milano-Osaka, rapporti più stretti tra università e centri di ricerca, collaborazioni negli Its e la partecipazione a iniziative internazionali. Per Cattaneo, il Giappone è un partner strategico. L’obiettivo è trasformare lo slancio nato con Expo 2025 Osaka in una collaborazione stabile tra istituzioni, imprese e sistemi dell’innovazione.