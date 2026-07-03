L’Ospedale di Desio investe su Pronto soccorso, Dialisi e Radiologia: al via un intervento da 30 milioni di euro

Prenderanno il via alla fine di luglio i lavori per il potenziamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pio XI di Desio, il principale intervento previsto nel piano di sviluppo del presidio ospedaliero brianzolo. Il progetto, presentato oggi, prevede investimenti complessivi per circa 30 milioni di euro e comprende anche la realizzazione di una nuova Area Dialisi e di una nuova Radiologia.

I cantieri avranno una durata di circa due anni e puntano a modernizzare una struttura considerata strategica per l’assistenza sanitaria della Brianza.

Un Pronto Soccorso più grande e con percorsi dedicati

L’intervento più significativo riguarda il Pronto Soccorso, che sarà ampliato dagli attuali spazi fino a raggiungere una superficie complessiva di 2.500 metri quadrati, con un incremento di circa 1.500 metri quadrati.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di accesso e la separazione dei percorsi di accettazione: uno dedicato ai pazienti trasportati in ambulanza, uno per chi si presenta autonomamente e un terzo riservato ai pazienti con patologie infettive.

Saranno inoltre realizzati un accesso pediatrico, una nuova area diagnostica, una camera calda per l’arrivo delle ambulanze, il nuovo triage e una shock room, destinata alla gestione dei pazienti in condizioni più gravi.

L’investimento per il nuovo Pronto Soccorso ammonta a 18,7 milioni di euro, di cui 15,2 milioni finanziati dallo Stato e 3,5 milioni da Regione Lombardia.

Nuova Dialisi e Radiologia

Il piano di sviluppo comprende anche la realizzazione di una nuova Area Dialisi, che metterà a disposizione 32 postazioni per i reparti di nefrologia e dialisi.

Prevista inoltre una nuova Radiologia da 1.300 metri quadrati, progettata per migliorare la capacità diagnostica dell’ospedale e rendere più efficiente la gestione degli accessi.

Interventi già completati

Negli ultimi mesi sono già stati conclusi diversi lavori di riqualificazione, tra cui la nuova sede di AREU, i nuovi percorsi assistenziali del triage e della Medicina d’Urgenza, il consolidamento della passerella tra i corpi A e B dell’ospedale, l’adeguamento degli impianti elettrici e la riqualificazione di sette ascensori.

Alla presentazione del piano è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

«L’Ospedale Pio XI di Desio rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per la sanità del territorio brianzolo e un presidio strategico all’interno della rete del sistema sanitario lombardo. Investire nel suo potenziamento, nell’ampliamento degli spazi e nella manutenzione delle strutture significa investire nella qualità delle cure, nella sicurezza dei pazienti e nelle condizioni di lavoro dei professionisti che ogni giorno vi operano con competenza e cuore», ha detto Romani che ha sottolineato come gli interventi rappresentino «un tassello concreto di una visione che punta a rendere la sanità lombarda sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze di un quadro demografico in continua evoluzione».

Alla presentazione hanno preso parte anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Gigi Ponti, oltre al direttore generale dell’ASST Brianza Carlo Tersalvi e al direttore sociosanitario Antonino Zagari.