Luino dà l’ultimo saluto a Paolo Portentoso: mercoledì i funerali nella Prepositurale
Rosario alle 14.45 e funerale alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo per l'ex consigliere comunale e volontario conosciutissimo nella città sul Verbano, scomparso domenica
La comunità di Luino si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Portentoso, ex consigliere comunale, biologo specializzato in citologia e figura di riferimento nel volontariato cittadino, scomparso domenica all’età di 65 anni dopo una malattia.
Le esequie saranno celebrate domani, nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Il programma prevede il rosario alle 14.45, seguito dal funerale alle 15.
Portentoso aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale nello scorso mandato con deleghe alla sanità e al volontariato, distinguendosi anche per il suo impegno professionale come responsabile del laboratorio clinico della clinica Le Terrazze di Cunardo e per la lunga attività nella Croce Rossa. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni, del mondo del volontariato e di tanti cittadini che ne hanno ricordato la disponibilità, la competenza e il costante impegno a favore della comunità.
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