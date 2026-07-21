Luino dà l’ultimo saluto a Paolo Portentoso: mercoledì i funerali nella Prepositurale

La comunità di Luino si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Portentoso, ex consigliere comunale, biologo specializzato in citologia e figura di riferimento nel volontariato cittadino, scomparso domenica all’età di 65 anni dopo una malattia.

Le esequie saranno celebrate domani, nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Il programma prevede il rosario alle 14.45, seguito dal funerale alle 15.

Portentoso aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale nello scorso mandato con deleghe alla sanità e al volontariato, distinguendosi anche per il suo impegno professionale come responsabile del laboratorio clinico della clinica Le Terrazze di Cunardo e per la lunga attività nella Croce Rossa. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni, del mondo del volontariato e di tanti cittadini che ne hanno ricordato la disponibilità, la competenza e il costante impegno a favore della comunità.