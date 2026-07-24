Manutenzioni e segnaletica sulle ciclopedonali, Licata: “Un intervento concreto per la sicurezza”

Arrivano nuovi fondi regionali destinati alla rete ciclopedonale della provincia di Varese. Con l’approvazione dell’emendamento all’Assestamento di Bilancio, Palazzo Lombardia ha destinato un contributo di 65.000 euro alla Provincia di Varese per cofinanziare lavori di manutenzione straordinaria e l’ammodernamento della segnaletica lungo i percorsi dedicati alle due ruote presenti sul territorio.

Risorse per la sicurezza e la manutenzione

Il finanziamento punta a sostenere la conservazione e la valorizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità sostenibile e l’attrattività turistica locale. Le risorse verranno utilizzate per sostituire la segnaletica obsoleta o danneggiata e per svolgere interventi di manutenzione diffusi sulla rete.

«Approvato il mio emendamento all’Assestamento di Bilancio – la dichiarazione di Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia – che destina un contributo alla Provincia di Varese per l’ammodernamento della segnaletica e per altre manutenzioni sulle piste ciclopedonali della provincia di Varese. Si tratta di un intervento concreto che consentirà di rendere più sicuri e fruibili percorsi sempre più utilizzati da cittadini e cicloturisti».

Un patrimonio in crescita tra valli e laghi

La rete delle dorsali ciclopedonali provinciali si sviluppa oggi per circa 200 chilometri, con una proiezione che punta a superare i 400 chilometri grazie ai progetti attualmente in cantiere. I tracciati attraversano valli, specchi d’acqua e aree naturalistiche, attirando un numero crescente di appassionati.

«La provincia di Varese – prosegue Licata – è oggi una delle mete più apprezzate dagli amanti della bicicletta, grazie a un patrimonio di percorsi che attraversano laghi, valli e aree naturalistiche. Mantenere questa rete in condizioni ottimali significa offrire maggiore sicurezza agli utenti e rafforzare un settore che genera ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione e attività commerciali».

Il valore del cicloturismo e la cura dell’esistente

L’importanza dell’investimento trova conferma anche nei dati nazionali: secondo il sesto Rapporto ISNART-Legambiente, nel 2025 il cicloturismo ha registrato 49 milioni di presenze e oltre 6 miliardi di euro di impatto economico in Italia.

«Realizzare nuove ciclopedonali è importante – la conclusione del consigliere regionale – ma è altrettanto fondamentale prendersi cura di quelle esistenti. Con questo emendamento vogliamo dare una risposta concreta a questa esigenza e continuare a sostenere la crescita di un territorio che ha tutte le potenzialità per consolidarsi come punto di riferimento del cicloturismo lombardo e italiano».