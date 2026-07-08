Maurizio Milan nuovo amministratore delegato della Liuc

Nuovo amministratore delegato per l’Università Liuc di Castellanza. Nel corso della riunione dell’ultimo consiglio di amministrazione, guidato dal presidente Roberto Grassi. l’ateneo ha deliberato la nomina di Maurizio Milan come nuovo amministratore delegato. Milan è un manager di comprovata esperienza, con incarichi ricoperti in società attive nel settore della comunicazione e in importanti realtà aziendali.

Mercoledì 8 luglio per il nuovo ceo si è trattato della prima presenza ufficiale in Liuc. La sua nomina rappresenta una delle principali decisioni assunte dal consiglio di amministrazione, chiamato a esaminare diversi temi legati alla governance e alle prospettive future dell’università.

LA MODIFICA DELLO STATUTO

Nella stessa seduta il cda ha approvato anche una modifica dello statuto dell’ateneo. Il cambiamento prevede che, in futuro, non siano più presenti nel consiglio di amministrazione i rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia e Comune. Una scelta che, viene precisato dai vertici dell’ateneo, «non nasce da polemiche o da questioni di natura politica». L’obiettivo dichiarato è quello di allineare la struttura di governance della Liuc a quella delle altre università private. «Prima della decisione è stato effettuato un confronto con altri atenei e, secondo quanto emerso, una composizione del consiglio con la presenza dei tre enti pubblici non troverebbe riscontro in altre realtà analoghe» hanno spiegato i vertici dell’ateneo.

SI ATTENDE LA RISPOSTA DEL MINISTERO

La modifica statutaria dovrà ora essere sottoposta al vaglio del Ministero competente. Proprio per questo motivo l’università aveva scelto finora di non comunicare pubblicamente il provvedimento, in attesa dell’avvio dell’iter ministeriale. L’eventuale cambiamento non avrà comunque effetti immediati, L’attuale consiglio di amministrazione, comprensivo dei rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, resterà in carica fino al 2028.

ALLINEARE LE AGENDE SUL PROGETTO MILL

Tra i dossier aperti in queste settimane figura anche quello relativo al progetto Mill, la cittadella del sapere e del saper fare. In questo momento si stanno allinenado le agende del sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, del presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini, e del presidente della Liuc, Roberto Grassi, con l’obiettivo di arrivare entro la fine di luglio a un confronto dedicato alla ripresa delle questioni legate al progetto.