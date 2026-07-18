Maxi sequestro di gasolio nel Milanese: 30mila litri destinati ai mezzi dei Vigili del Fuoco
Il carburante, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Magenta durante controlli contro le frodi nel settore energetico, sarà utilizzato gratuitamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano per le attività di soccorso
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