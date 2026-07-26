Meteo nel Varesotto: via le nuvole, torna il sole e il gran caldo. A metà settimana picchi di 36 gradi

Dopo le piogge e le poche gocce cadute tra la serata di sabato e le prime ore della mattinata, il quadro meteorologico sul Varesotto e sulla Lombardia si avvia verso un deciso e rapido miglioramento. Le indicazioni diffuse dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino tracciano infatti la linea per i prossimi giorni: l’instabilità residua delle ultime ore lascerà presto spazio a cieli ben soleggiati e a un nuovo sensibile aumento delle temperature, pronto a sfociare in una vera e propria ondata di calore a metà settimana.

La situazione per la giornata di domenica

Per la giornata di oggi, domenica 26 luglio, la situazione sulle zone montane e sulla fascia prealpina vede ancora una presenza di nuvolosità accompagnata da alcuni rovesci o brevi temporali. I fenomeni sono tuttavia in graduale spostamento verso est già nel corso del pomeriggio, lasciando spazio ad ampie schiarite a partire dai settori del Piemonte, del Varesotto e del Lario.

Sulla pianura padana il tempo si presenta più variabile, in parte soleggiato fin dal mattino, con il rischio isolato di qualche occasionale piovasco o temporale. Le temperature massime per la giornata odierna si attestano tra i 25 e i 27 gradi.

Lunedì e martedì: sole diffuso e caldo in quota

A partire da lunedì 27 luglio il bel tempo tornerà a dominare la scena su tutto il territorio. La giornata sarà ben soleggiata, con la presenza soltanto di qualche innocua velatura nuvolosa lungo le Alpi di confine. I termometri riprenderanno a salire, con un clima decisamente più caldo avvertibile anche nelle zone montane e massime in pianura tra i 29 e i 32 gradi.

Martedì 28 luglio prosegue sulla stessa linea: tempo stabile, soleggiato e un caldo tipicamente estivo. Nel pomeriggio si assisterà alla formazione di qualche nuvola cumuliforme sui rilievi, ma senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento, mentre in quota si registrerà un valore particolarmente elevato, con lo zero termico in risalita fin quasi a sfiorare i 5000 metri di altitudine.

Da mercoledì nuova ondata di calore

La svolta verso un clima molto caldo avverrà a partire da mercoledì 29 e giovedì 30 luglio. Per la seconda parte della settimana il Centro Geofisico Prealpino prevede giornate ampiamente assolate con un ulteriore balzo all’insù dei valori termici. Si preannuncia così una nuova ondata di calore su tutto il Varesotto, con temperature massime che raggiungeranno picchi compresi tra i 33 e i 36 gradi.