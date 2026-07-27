La cerimonia a Milano a 33 anni dall’attentato mafioso di via Palestro
Autorità civili e militari, Vigili del Fuoco e cittadini hanno commemorato le cinque vittime dell'autobomba del 27 luglio 1993. In serata la messa e il ricordo nel luogo dell'esplosione
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