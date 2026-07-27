La cerimonia a Milano a 33 anni dall’attentato mafioso di via Palestro

Milano ha ricordato oggi, lunedì, le vittime della strage di via Palestro, l’attentato mafioso compiuto da Cosa Nostra nella notte del 27 luglio 1993, che costò la vita ai Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Stefano Picerno e Sergio Pasotto, al vigile urbano Alessandro Ferrari e al cittadino Driss Moussafir.

Galleria fotografica La cerimonia per ricordare le vittime della strage di via Palestro a Milano 4 di 7

La cerimonia commemorativa si è svolta in mattinata davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC), luogo in cui trentatré anni fa esplose l’autobomba. Alla commemorazione hanno partecipato le principali autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per il Corpo erano presenti il direttore regionale della Lombardia, Fabrizio Piccinini, e il comandante provinciale di Milano, Mauro Caciolai.

Il ricordo dell’attentato ha riunito decine di cittadini, chiamati a rendere omaggio alle vittime di uno degli episodi più drammatici della stagione delle stragi mafiose, iniziata l’anno precedente con gli omicidi dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e conclusasi proprio con gli attentati del 1993.

Le commemorazioni proseguiranno anche in serata. Alle 20.45 è prevista una messa in suffragio presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di via Benedetto Marcello, da cui partì la squadra intervenuta pochi minuti prima dell’esplosione. Successivamente, dalle 22.15, il ricordo tornerà davanti al PAC con testimonianze, interventi istituzionali e momenti di raccoglimento, fino alle 23.14, l’ora esatta in cui l’autobomba esplose, lasciando un segno indelebile nella storia di Milano e nella memoria del Paese.

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