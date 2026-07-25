Morte di Alessio Colletti: lunedì a Saronno i funerali del 15enne folgorato al luna park

Sarà il giorno del dolore e del cordoglio collettivo per l’intera comunità saronnese. Si terranno lunedì alle ore 15:30, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo a Saronno, i funerali di Alessio Colletti, il quindicenne tragicamente scomparso lo scorso 16 luglio a Spotorno, in Liguria, dopo essere rimasto folgorato mentre provava l’attrazione del “calciometro” al luna park locale.

Il via libera alle esequie è arrivato a seguito dello svolgimento dell’esame autoptico sulla salma del giovane, consentendo così il rientro del corpo in città per l’ultimo abbraccio di familiari, amici, compagni di scuola e tesserati della squadra di calcio Amor Sportiva, di cui Alessio era capitano.

La ricostruzione della tragedia

La vicenda risale alla serata di metà luglio quando Alessio, in vacanza a Spotorno ospite della famiglia di un amico, si trovava all’interno della struttura ricreativa del paese ligure. Avvicinatosi al “calciometro” — l’attrazione ideata per misurare la potenza del tiro — il ragazzo è stato investito da una violenta scarica elettrica non appena entrato in contatto con la struttura.

Nonostante la tempestività dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, i tentativi di rianimazione prolungati per oltre due ore si sono rivelati inutili. Tra gli elementi presi in esame dagli inquirenti figura anche il forte temporale abbattutosi sulla zona poco prima dell’incidente, che potrebbe aver causato un cortocircuito o un guasto all’impianto.

Le indagini e l’azione legale

Sul fronte giudiziario, la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento risultano iscritte nel registro degli indagati tre persone: il gestore dell’attrazione, il tecnico che ha svolto il collaudo della giostra e l’ingegnere responsabile delle verifiche periodiche sulla sicurezza dell’impianto. L’area è stata posta sotto sequestro e sono state affidate le perizie tecniche volute dai magistrati per chiarire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo “salvavita”.

Parallelamente, la famiglia del giovane ha affidato la propria tutela ai legali annunciando un’azione giudiziaria volta ad accertare ogni singola responsabilità sui fatti che hanno portato alla perdita del ragazzo.

La raccolta per aiutare la mamma di Alessio

Le amiche della mamma di Alessio hanno anche dato il via ad una raccolta fondi per sostenere la madre del ragazzo, in un momento segnato non soltanto dal dolore, ma anche dalle conseguenze pratiche e dai costi che potranno derivare dal percorso giudiziario.

Chi vuole dare il proprio contributo può farlo sulla piattaforma GoFundMe a questo link: https://www.gofundme.com/f/alessio-colletti