Movida e sicurezza a Luino: prorogata l’ordinanza anti-degrado per la stagione estiva
Il provvedimento del Comune limita il consumo di alcolici in strada, l'uso del vetro all'aperto e gli orari di somministrazione e musica nei comparti del centro, del lungolago e della stazione fino al 9 agosto
Prosegue la linea del rigore per garantire la sicurezza urbana, il decoro e la quiete pubblica a Luino nel pieno della stagione estiva. Il Sindaco Andrea Pellicini ha firmato l’ordinanza n. 6 del 10 luglio 2026 che proroga per ulteriori trenta giorni – dall’11 luglio al 9 agosto 2026 inclusi – le misure restrittive già introdotte a inizio giugno.
La decisione di rinnovare il provvedimento si basa sui riscontri ampiamente positivi evidenziati dalle pattuglie sul territorio, che hanno registrato un sensibile miglioramento del decoro e una netta diminuzione degli episodi di disturbo alla quiete pubblica e di abuso di alcolici su suolo pubblico. Tuttavia, l’aumento fisiologico del flusso turistico estivo e il rischio di schiamazzi, rumori molesti o incidenti legati all’abbandono di bottiglie di vetro hanno spinto l’amministrazione a mantenere alta la guardia nei punti nevralgici della città.
Le aree interessate dalle restrizioni
Le limitazioni non si applicano alle zone periferiche o alle frazioni, ma si concentrano esclusivamente nei due quadranti urbani maggiormente interessati dai fenomeni di aggregazione serale:
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Comparto Centro e Lungolago (Comparto 1): include aree chiave come Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Via Cavallotti, Via Manzoni, Via XV Agosto, Via Comi, Via Sereni, Piazza Serbelloni, Via Vittorio Veneto, Via N. Sauro, Via Fornara, Via Lido, Viale Dante Alighieri, Via della Vittoria, Lungolago Carlo Zona e le relative adiacenze.
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Comparto Stazione Ferroviaria (Comparto 2): comprende Piazza Marconi, Viale Amendola, Corso XXV Aprile, Via Cairoli, Piazza Risorgimento, Via Dogana, Via Voldomino, Via Ghiringhelli e le relative adiacenze.
Stop a vetro e alcol da asporto: le regole nel dettaglio
L’ordinanza introduce precise prescrizioni operative, attive all’interno dei due comparti urbani individuati:
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Chiusura dei locali alle ore 02:00: tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, pasticcerie, pizzerie d’asporto, gelaterie e kebab) devono cessare la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande entro le ore 02:00 del mattino. Sono esclusi i soli laboratori artigianali di panetteria e pasticceria.
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Stop alle attività rumorose e alla musica: qualsiasi intrattenimento musicale o attività rumorosa (sia all’aperto che in locali chiusi) deve interrompersi entro le ore 23:00 da domenica a giovedì, ed entro le ore 24:00 il venerdì e il sabato. Tali attività dovranno essere comunque autorizzate e in possesso della documentazione di impatto acustico.
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Divieto di consumo e detenzione su area pubblica (dalle 18:00 alle 06:00): è vietato consumare bevande alcoliche su strade, piazze o parchi, nonché detenere lattine, bottiglie di vetro o contenitori già aperti e privi di sigillo. Il divieto non si applica per le consumazioni all’interno dei locali o nei dehors regolarmente autorizzati.
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Limitazioni alla vendita per asporto (dalle 18:00 alle 06:00): i negozi di vicinato, i supermercati e le attività artigianali non possono vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, a meno che l’acquisto non sia accompagnato da altra merce di valore almeno equivalente.
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Divieto di vetro all’esterno (dalle 18:00 alle 06:00): i locali non possono somministrare bevande alcoliche in contenitori di vetro per il consumo all’esterno, ad eccezione del servizio ai tavoli nei dehors. Al di fuori di tali spazi, la somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica o materiale monouso biodegradabile.
Casi di esclusione: I divieti non si applicano al normale trasporto della spesa verso casa (con bottiglie sigillate), alle consegne a domicilio (delivery) e alle manifestazioni pubbliche, sagre o feste patronali autorizzate o patrocinate dal Comune, che avranno regole specifiche.
Sanzioni severe per i trasgressori
L’ordinanza prevede un impianto sanzionatorio rigido per garantire il rispetto delle regole:
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Per la mancata interruzione della musica oltre l’orario consentito e per il consumo o detenzione di alcolici su area pubblica, la sanzione amministrativa va da un minimo di 25,00 € a un massimo di 500,00 € (con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 €).
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Per i gestori di esercizi commerciali e artigianali che violano l’obbligo di chiusura alle 02:00, le limitazioni sull’asporto o il divieto di somministrazione in contenitori di vetro all’esterno, la multa è molto più pesante e oscilla tra i 500,00 € e i 5.000,00 € (con pagamento in misura ridotta pari a 1.000,00 €).
In caso di violazioni reiterate da parte dei commercianti, la condotta verrà segnalata direttamente al Questore di Varese per l’applicazione di provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. La vigilanza sull’esecuzione dell’atto è affidata al Corpo di Polizia Locale di Luino, coordinato dal Comandante Dott. Giovanni Buscetta, e a tutte le Forze dell’Ordine del territorio
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