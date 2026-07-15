“Nebbia” è il nuovo singolo dei Santi Francesi pubblicato sui loro canali social

I Santi Francesi hanno pubblicato oggi a sorpresa sui loro canali social ufficiali (Instagram LINK, TikTok Link) l’inedita “Nebbia” accompagnata dal video ufficiale. Alessandro De Santis e Mario Francese proseguono così il percorso iniziato lo scorso maggio con l’uscita di “Guerrilla” e tornano a pubblicare nuova musica con la libertà creativa e l’urgenza espressiva che contraddistingue questa nuova fase della loro carriera. “Guerrilla” e “Nebbia” sono, infatti, i primi brani che andranno a comporre il loro nuovo progetto musicale che si concretizzerà nei prossimi mesi andando a dare un seguito all’EP “Potrebbe non avere un peso”.

Questi brani, inoltre, segnano, dal punto di vista discografico, un nuovo capitolo per i due artisti entrati nel roster di Asian Fake sotto l’ombrello di House of Music (HOM). HOM è un sistema di radar puntati sul futuro della musica, che con le sue etichette ha saputo costruire un metodo preciso per sviluppare artisti con un’identità culturale netta. La distribuzione è affidata a Sony Music Italy.

Se da una parte “GUERRILLA” era un pezzo più rock rispetto ai precedenti (non solo nella musica ma soprattutto nell’intenzione e nell’approccio di Alessandro e Mario al mondo che li circonda) ma già denotava un passo verso nuove consapevolezze, una scrittura più matura e una continua ricerca di libertà espressiva (tratto che li contraddistingue da sempre), “Nebbia” sembra voler essere un punto fermo alla fine di un lungo racconto e l’urgenza di uscire subito (una scelta non convenzionale che travalica le classiche logiche di pubblicazione sia per le modalità che per il periodo scelto) conferma la volontà, la necessità fisica, di chiudere un cerchio per guardare con occhi nuovi al futuro.

Ascoltando “Nebbia” sembra di perdersi tre le dolorose emozioni di chi cerca attraverso la musica di scappare per ritrovarsi, cercare risposte senza trovarle. Uno sfogo, un urlo silenzioso, parole in cui ognuno di noi può leggere la fine della propria storia.

“Il brano è nato in pochissimo tempo, come quelle cose che senti di dover tirare fuori velocemente. Una specie di virus – raccontano i SANTI FRANCESI. Gli archi sono interamente suonati e poi registrati da Giulia Pecora (violino) e Clarissa Marino (violoncello). La voce, di contro, è cantata dentro un vecchio registratore a nastro degli anni ‘90 (usati all’epoca specialmente dai giornalisti per segnare gli appunti) per creare un contrasto con la pulizia degli archi, come a provocare, a rovinare qualcosa di potenzialmente educato”.

Nel frattempo, i SANTI FRANCESI sono impegnati nel GUERRILLAS TOUR, una serie di date che li sta portando in giro per la penisola e durante le quali troveranno spazio anche i nuovi brani.

Queste le date in programma:

4 luglio BEeZ Festival Chivasso (To)

11 luglio Mascalucia Summer Festival Mascalucia (Ct)

19 luglio Iapri Fest Naso (Me)

23 luglio Festa della Musica Chianciano (Si)

31 luglio Tribucstock Palma Campania (Na)

1 agosto Laos Fest Scalea (CS)

18 agosto Indieitaly Party Roma

21 settembre CultiFest Pavia (Pv)

I SANTI FRANCESI debuttano nel 2019 con “Tutti Manifesti”, un album totalmente autoprodotto che in poco tempo super i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 prendono parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno collaborano con DADE al brano “Giovani Favolosi”, singolo con il quale vincono l’edizione 2021 di Musicultura. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio dello stesso anno esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo (brano presentato in anteprima in apertura al live dei Fast Animals and Slow Kids a Milano).

Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena nel 2023 nel loro primo tour nei club. In estate, prima di calcare i palchi dei festival estivi in giro per l’Italia e non solo, pubblicano il singolo “La Noia”, brano accompagnato nelle settimane successive da “Noia Meraviglia” (un progetto voluto dai Santi Francesi e dal fotografo Simone Biavati dove immagini e parole vengono utilizzate per raccontare emozioni e possibilità create da quell’apparente inattività che chiamiamo “noia”). A ottobre firmano una personale versione (prodotta da DADE) di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni “Io e il Secco” presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città. A novembre si esibiscono al Grand Opening del Nitto ATP FINALS 2023 in qualità di eccellenze della Regione Piemonte. A dicembre sono protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e partecipano con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani, brano che regala loro il passaggio alla 74° edizione del Festival della Canzone italiana.

A febbraio 2024 partecipano alla 74° Festival di Sanremo, sezione big, con il brano “L’amore in bocca” e per la serata delle cover si esibiscono con SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen “Halleluja” ottenendo la standing ovation del pubblico. Negli stessi giorni annunciano quattro concerti intimi, andati sold out in pochissimi secondi, in due chiese sconsacrate di Milano e Roma grazie ai quali a marzo danno un assaggio del loro talento live incantando il pubblico. Nell’estate del 2024 i SANTI FRANCESI pubblicano il singolo “tutta vera” e sono impegnati in una serie di concerti estivi nelle principali rassegne. A ottobre pubblicano il singolo “Ho Paura di Tutto” che anticipa l’ep “Potrebbe Non avere Peso” in uscita l’8 novembre. Nei mesi di novembre e dicembre chiudono questi primi intensi anni di lavoro girando per i palchi dei club più importanti d’Italia con il loro “CLUB TOUR 2024”.