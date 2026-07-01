“Nord svegliati”: maxi-manifesto anonimo a Varese contro Giorgetti, Fontana e Salvini

«Roma ladrona» era lo slogan delle origini. Sul maxi-manifesto comparso nella notte a Masnago, in via Caracciolo, quella formula viene rovesciata: «da roma ladrona a roma padrona». Sotto, a caratteri cubitali, l’invito «NORD SVEGLIATI» e l’elenco dei destinatari, tutti leghisti: «giorgetti-fontana-salvini tutti a casa». In basso, ripetuta come una firma-mantra, la sigla «Fronte Nord».

Il manifesto non ha le caratteristiche di un’affissione regolare. È spuntato di notte e non riporta il nome del committente, indicazione che di norma accompagna la propaganda politica, mentre finora nessuno lo ha rivendicato. L’unica traccia è quel «Fronte Nord», che però non corrisponde ad alcuna delle sigle nate negli anni dalle scissioni del Carroccio.

Non è la prima volta che, all’interno della Lega, emergono posizioni critiche verso la linea nazionale del partito, in nome delle radici autonomiste e territoriali del movimento. Questa iniziativa, però, non è stata rivendicata da alcun gruppo, e resta al momento senza paternità: un manifesto anonimo di cui non si conoscono mandanti né obiettivi.