Ottanta borghi nascosti per riscoprire le Alpi: a Materia il viaggio di Albano Marcarini
Lunedì 27 luglio alle 21 l'autore presenta Scoprire le Alpi. Paesi, borghi, villaggi, un itinerario attraverso luoghi lontani dal turismo di massa, dalla Liguria al Friuli
Ottanta borghi disseminati lungo l’intero arco alpino, dalla Liguria al Friuli, accomunati da una caratteristica: essere lontani dalle rotte del turismo di massa. È il viaggio proposto da Albano Marcarini nell’incontro “Scoprire le Alpi. Paesi, borghi, villaggi”, in programma lunedì 27 luglio alle 21 a Materia di Castronno.
Nel corso della serata Marcarini accompagnerà il pubblico alla scoperta di piccoli paesi, borghi e villaggi dove storia, architettura e paesaggio conservano ancora un carattere autentico. Un itinerario che attraversa l’arco alpino seguendo una prospettiva diversa da quella delle mete più frequentate, mettendo al centro luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di identità.
L’incontro sarà anche un invito a guardare alle montagne con un approccio più consapevole, attraverso un turismo lento e accessibile, capace di valorizzare gli antichi mestieri, le comunità che abitano questi territori e un patrimonio paesaggistico e culturale che continua a raccontare la storia delle Alpi.
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Per chi desidera vivere l’esperienza fin dall’inizio, sarà inoltre possibile partecipare al pre-evento “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale – dalle 19.30 – per incontrare i protagonisti della serata prima dell’inizio dell’incontro, condividere una cena e scambiare idee e racconti in un clima conviviale, anticipando i temi che saranno al centro dell’appuntamento pubblico. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA
Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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