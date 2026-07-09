Pitch Day, startup e imprese insieme per costruire l’innovazione

Nove startup sul palco della Liuc, decine di imprenditori in sala e un obiettivo comune: creare connessioni tra chi sviluppa innovazione e chi ogni giorno fa impresa. È questo il senso del primo Pitch Day organizzato da Confindustria Varese, appuntamento che rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato circa un anno e mezzo fa dal Gruppo Giovani Imprenditori sul tema delle startup e dell’open innovation.

Le nove realtà protagoniste dell’evento fanno parte di un catalogo che oggi raccoglie 112 startup del territorio e non solo. Durante la giornata hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti alle aziende presenti, mostrando soluzioni che spaziano dall’intelligenza artificiale alle applicazioni per il mondo manifatturiero e produttivo.

IL PROGETTO DI CONFINDUSTRIA VARESE

«Oggi abbiamo tenuto la prima edizione del Pitch Day che corona un percorso iniziato un anno e mezzo fa con Confindustria Varese relativo a tutto il mondo startup», ha spiegato Pietro Conti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. «Abbiamo creato un’opportunità di open innovation facendo presentare il proprio progetto imprenditoriale a nove startup. L’obiettivo è creare sinergie tra nuove idee imprenditoriali e aziende del territorio, favorendo l’integrazione tra startup e imprese tradizionali».

La varietà delle proposte emerse durante i pitch ha confermato la vivacità dell’ecosistema dell’innovazione. «C’è molta innovazione e tecnologia. Si parla molto di intelligenza artificiale, ma applicata in vari ambiti, con prodotti innovativi e verticali sul mondo manifatturiero e produttivo», ha osservato Conti.

ACCOMPAGNARE LE STARTUP SUI MERCATI

A guardare al ruolo delle startup nella crescita del sistema produttivo è stato Stefano Rossi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia. «Oggi il Pitch Day rappresenta un patrimonio di 112 startup legate all’innovazione. Il compito dei giovani imprenditori è fare da ponte tra queste realtà e il mondo manifatturiero, aiutandole nel loro percorso di crescita». Una crescita che passa anche dalla capacità di trovare risorse e sostegno per affermarsi sul mercato. «Assistiamo ogni giorno a startup supportate dai venture capital, ma anche le banche possono avere un ruolo importante nell’accompagnare lo sviluppo delle imprese», ha osservato Rossi. «Le startup hanno bisogno di emergere nei mercati e il compito delle imprese dei nostri territori è anche quello di aiutarle a diventare più grandi e a competere sui mercati internazionali».

Tra gli spunti emersi durante la giornata anche quello del rapporto tra generazioni. «La tecnologia non si sviluppa più in anni, ma in mesi», ha sottolineato. «Per questo il dialogo tra generazioni è necessario. È un andare a braccetto obbligato se vogliamo comprendere l’evoluzione del mercato».

UN NUOVO MODELLO DI INNOVAZIONE

Il tema dell’innovazione aperta è stato al centro anche dell’intervento di Jacopo Moschini, membro del gruppo di esperti a supporto della Presidenza nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Moschini ha illustrato il progetto Grower, nato in Emilia-Romagna e oggi proposto anche in altri territori, con l’obiettivo di promuovere un nuovo approccio all’innovazione. «Il progetto Grower nasce proprio per cambiare il paradigma di come fare innovazione all’interno delle aziende», ha spiegato. «Per tanti anni l’innovazione è stata considerata quasi un segreto custodito nei reparti ricerca e sviluppo. Oggi invece fare innovazione significa aprirsi. Per questo abbiamo parlato di Innovation network».

La sfida individuata dal progetto riguarda l’intelligenza artificiale applicata al manifatturiero. «Questa tecnologia deve dialogare sempre di più con la Pmi, che rappresenta il nostro tessuto imprenditoriale. È dal confronto tra chi sviluppa innovazione, chi fa ricerca e chi realizza soluzioni per il mondo produttivo che può nascere una ricetta italiana dell’innovazione».

Un modello diverso da quello della Silicon Valley ma, secondo Moschini, più vicino alle caratteristiche del sistema produttivo nazionale.