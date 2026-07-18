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Politica, società, ambiente, cultura, sport e spiritualità: è uscito il nuovo Rmfonline.it

Tra i temi dell’uscita anche il mercato della Pallacanestro Varese, la storia degli Stati Uniti raccontata dal cinema, i cedri di viale Aguggiari e una proposta per la raccolta dei rifiuti

rmfonline.it

È online su www.rmf.it il numero 28 di RMFonline, il magazine di Radio Missione Francescana datato 18 luglio 2026. L’uscita propone un viaggio tra politica, società, ambiente, cultura, sport e spiritualità, con firme e punti di vista differenti.

Massimo Lodi apre con un editoriale sulle divisioni della sinistra in politica estera. Gianfranco Fabi riflette sul rapporto tra anziani, pensione e lavoro, mentre Costante Portatadino richiama i Comuni al loro ruolo nell’economia sociale.

Franco Ferraro affronta le scelte ambientali dell’amministrazione Trump. Roberto Cecchi e Margherita Giromini commentano il dono di pistole fatto da Erdogan ai leader del vertice Nato; Robi Ronza analizza invece i rapporti tra Alleanza Atlantica, guerra e diplomazia.

Elio Girompini racconta i cori calcistici nati da canzoni pop, Flavio Vanetti propone per Varese ecopunti interrati sul modello di Lugano e Sergio Redaelli presenta il nuovo sindaco di Golasecca Andrea Tovaglieri.

Mauro della Porta Raffo ripercorre la storia degli Stati Uniti attraverso il cinema, Marco Zacchera interviene sul dibattito climatico e Renata Ballerio parte dal “Giorno del mare” giapponese per parlare di ambiente e vacanze.

Nello sport Claudio Piovanelli legge l’arrivo di Amedeo Della Valle come una svolta per la Pallacanestro Varese. Dino Azzalin recensisce “Esuli” di Nicola Tosi, Arturo Bortoluzzi torna sulla mobilitazione per i cedri di viale Aguggiari e don Erminio Villa chiude con una riflessione evangelica sulla conversione e la strada.

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Pubblicato il 18 Luglio 2026
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