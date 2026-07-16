Quando la mafia cambia volto: viaggio nella Lombardia delle infiltrazioni

Le mafie non sono più soltanto quelle raccontate dalle cronache di sangue. Oggi si muovono negli affari, investono nell’economia legale, intrecciano relazioni con il mondo delle imprese e della politica. È il cambiamento che racconta “Mafia a Milano e in Lombardia”, il volume protagonista dell’incontro in programma mercoledì 22 luglio alle 21 a Materia di Castronno, promosso in collaborazione con Libera.

A dialogare con il pubblico saranno gli autori Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, che ripercorrono quasi un secolo di presenza mafiosa sul territorio lombardo, dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. Un lavoro che ricostruisce non solo le vicende giudiziarie e i grandi processi, ma anche l’evoluzione delle organizzazioni criminali e la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali.

Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e Sacra Corona Unita hanno progressivamente modificato strategie e modalità d’azione, passando dalla violenza più evidente a forme di infiltrazione sempre più difficili da riconoscere. È proprio questa trasformazione il filo conduttore del libro, che mostra come la criminalità organizzata abbia trovato spazio anche in una delle aree economicamente più dinamiche del Paese.

Per chi desidera vivere l’esperienza fin dall’inizio, sarà inoltre possibile partecipare al pre-evento “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale – dalle 19.30 – per incontrare i protagonisti della serata prima dell’inizio dell’incontro, condividere una cena e scambiare idee e racconti in un clima conviviale, anticipando i temi che saranno al centro dell’appuntamento pubblico. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.