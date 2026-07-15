Regione Lombardia aumenta del 50% i fondi per l’informazione locale: 1,5 milioni per radio, tv e testate online
Approvati dalla Giunta i criteri del bando 2026 previsto dalla legge regionale 8/2018. Domande dal 1° al 23 ottobre sulla piattaforma Bandi e Servizi
Regione Lombardia aumenta del 50% le risorse destinate all’informazione locale. La Giunta regionale ha approvato i criteri del bando 2026 previsto dalla legge regionale 8/2018, portando a 1,5 milioni di euro la dotazione a favore delle emittenti radiofoniche e televisive e delle testate giornalistiche online locali.
«Con questo provvedimento rafforziamo concretamente il nostro impegno a tutela del pluralismo e dell’indipendenza dell’informazione locale», ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online rappresentano un presidio fondamentale per le comunità, raccontano quotidianamente i territori e garantiscono ai cittadini un’informazione di prossimità, libera e capillare». L’approvazione dei criteri già a luglio, ha aggiunto, «conferma la volontà della Regione di assicurare tempestività e continuità a un comparto strategico per la vita democratica delle nostre comunità».
Sul fronte dei conti, il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze Marco Alparone ha spiegato che l’incremento punta «ad ampliare la platea dei beneficiari e rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze dell’editoria locale». La scelta di anticipare i criteri, ha sottolineato, «offre agli operatori un quadro certo delle risorse disponibili, facilita la programmazione delle attività e consentirà di completare l’iter amministrativo e la liquidazione dei contributi entro il corrente esercizio finanziario».
Come sono ripartiti i fondi
La dotazione complessiva di 1.500.000 euro è divisa in due linee di intervento:
- Linea A – Emittenti radiofoniche e televisive locali: 1.200.000 euro, di cui 976.700 euro alle televisioni locali e 223.300 euro alle radio locali.
- Linea B – Testate giornalistiche online locali: 300.000 euro.
I criteri premiali e le novità 2026
Oltre ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale, la valutazione delle domande terrà conto di criteri premiali riferiti all’attività informativa svolta tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.
Tra le novità dell’edizione 2026 figurano premialità specifiche per le emittenti radiotelevisive che trasmetteranno – anche fuori dai tradizionali spazi informativi – contenuti istituzionali di pubblico interesse realizzati da Lombardia Notizie TV, la web tv dell’agenzia di stampa della Regione, e per le testate online che pubblicheranno contenuti prodotti da Lombardia Notizie. L’obiettivo dichiarato è ampliarne la diffusione e favorire una più capillare conoscenza di iniziative, servizi, bandi e opportunità promossi da Regione Lombardia.
Quando fare domanda
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, dalle ore 10 del 1° ottobre 2026 alle ore 12 del 23 ottobre 2026.
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