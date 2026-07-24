Regione Lombardia investe altri 116 milioni in ferrovie e strade: fondi anche per Malpensa-Gallarate

Nuove risorse per ferrovie, metrotranvie e strade provinciali. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l’assestamento di bilancio che prevede uno stanziamento di 116,6 milioni di euro destinati a infrastrutture ferroviarie, trasporto pubblico e rete viaria. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, sottolineando che l’obiettivo è rendere la Lombardia «più connessa e competitiva» rispondendo alle esigenze dei territori.

Le nuove risorse si aggiungono agli oltre 230 milioni di euro già previsti nel bilancio 2026-2028, dei quali 150 milioni destinati alla mobilità su ferro.

Oltre 50 milioni a Ferrovienord

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, l’assestamento di bilancio assegna a Ferrovienord oltre 50 milioni di euro, in vista del prossimo aggiornamento del Contratto di programma.

Tra questi figurano 10,5 milioni di euro destinati a integrare il finanziamento del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. L’opera, inaugurata lo scorso gennaio, aveva già ricevuto finanziamenti per 98 milioni di euro, di cui 11 milioni attraverso il Piano Lombardia.

«Abbiamo messo in campo ulteriori risorse per quest’opera, inaugurata lo scorso gennaio – afferma Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche – consapevoli della sua importanza strategica nel potenziamento della rete infrastrutturale dei trasporti europei».

Le restanti risorse saranno utilizzate per interventi di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria e per la riqualificazione delle stazioni.

Altri fondi per Rfi e per le metrotranvie

L’assestamento prevede inoltre 9 milioni di euro destinati a Rfi per il potenziamento della rete ferroviaria attraverso interventi sulle sedi di incrocio.

Sul fronte delle metrotranvie vengono finanziati due interventi strategici. Il primo riguarda la Milano-Desio-Seregno, per la quale sono stati stanziati 25 milioni di euro che si aggiungono ai circa 30 milioni già messi a disposizione dalla Regione. Le risorse serviranno a coprire gli extracosti e consentire la ripresa dei cantieri, oggi rallentati dai ritardi accumulati nella gestione dell’opera da parte della Città metropolitana di Milano.

Per la rete bergamasca arrivano invece 6,5 milioni di euro destinati al potenziamento del sistema delle metrotranvie T1 e T2, in vista dell’entrata in esercizio della linea Bergamo-Villa d’Almè. Il contributo integra un precedente stanziamento regionale di 40 milioni di euro.

Venticinque milioni anche per la Paullese

L’assestamento di bilancio assegna inoltre 25 milioni di euro alla Città metropolitana di Milano per far fronte agli extracosti legati al potenziamento della SP ex SS 415 Paullese.

Le nuove risorse si aggiungono ai 22,5 milioni di euro stanziati lo scorso giugno, che hanno consentito la pubblicazione della gara per la Tratta B dell’intervento.

Secondo Regione Lombardia, il completamento dell’opera rappresenta un investimento strategico non solo per il territorio milanese, lodigiano e cremonese, ma per l’intero sistema della viabilità lombarda.

Terzi: «Investimenti per una Lombardia più connessa»

«L’approvazione dell’assestamento di bilancio conferma l’investimento di Regione nelle infrastrutture ferroviarie e metrotranviarie e nel potenziamento della rete viaria, in modo da rispondere alle richieste dei territori e rendere più connessa e competitiva la Lombardia. Interventi possibili grazie allo stanziamento di 116,6 milioni di euro per le opere programmate per i prossimi anni», conclude l’assessore Claudia Maria Terzi.