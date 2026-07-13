“Ripartiamo dal territorio”: a Gornate Olona il dibattito su imprese, lavoro e corpi intermedi

Un incontro per riportare al centro il territorio, il lavoro, le imprese e il ruolo dei corpi intermedi. È questo il tema centrale dell’incontro in programma mercoledì 15 luglio alle 18.30 nella Sala civica di via Galizia 10, a Gornate Olona, dove sarà presentato il libro “Una questione di libertà. Poteri, imprese e territori nel cuore dell’Europa”.

Il volume è firmato da Stefano Binda, segretario di CNA Lombardia, e Matteo Reale, presidente di CNA Milano, che prenderanno parte alla serata insieme al sottosegretario di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo. Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Gornate Olona Emanuele Poretti, mentre la moderazione sarà affidata a Enrico Vizza.

Lavoro, imprese e territori al centro del confronto

La serata nasce con l’obiettivo di discutere delle trasformazioni che stanno attraversando il mondo del lavoro e il sistema produttivo, in una fase segnata dalla transizione ecologica e digitale, dall’intelligenza artificiale e dalle difficoltà economiche che coinvolgono l’Italia e l’Europa.

Al centro del dibattito ci sarà anche il ruolo dei corpi intermedi, chiamati a rappresentare imprese, lavoratori e comunità e ad accompagnare i cambiamenti in corso con strumenti nuovi e una maggiore capacità di costruire relazioni.

Il libro “Una questione di libertà”

Il volume di Binda e Reale propone una riflessione sul rapporto tra poteri, imprese e territori nel cuore dell’Europa. Il punto di partenza è la necessità di restituire valore alle realtà locali, alle piccole e medie imprese e alle persone che ogni giorno tengono insieme il tessuto economico e sociale.

Durante l’incontro si parlerà anche degli effetti del PNRR sui territori e delle opportunità che si aprono dopo la conclusione formale del piano, con una domanda di fondo: quali benefici concreti sono rimasti alle comunità locali e quali strategie saranno necessarie nei prossimi anni?

Un confronto aperto alla comunità

L’appuntamento vuole essere un momento di dialogo tra amministratori, rappresentanti delle imprese e cittadini. L’idea è che lavoro, produttività, comunità e servizi alle persone non siano soltanto temi da convegno, ma questioni da affrontare ogni giorno con scelte politiche, visione e capacità di collaborazione.

L’ingresso alla serata è libero.

(nella foto un dettagli della copertina del libro)