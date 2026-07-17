Roberto Puricelli rientra in Forza Italia e “provoca” il primo commento politico della vicesindaca Perusin

Il consiglio comunale del 17 luglio comincia con un annuncio ufficiale: quello di Roberto Puricelli, che in apertura di seduta “chiede il permesso” con un breve intervento di lasciare il gruppo Grande Varese, di cui era l’unico esponente, al gruppo di Forza Italia, che in consiglio comunale è formato da Domenico Esposito, capogruppo, Simone Longhini, vicecapogruppo, e Luca Boldetti.

Ed è proprio Longhini, che oltre che vicecapogruppo è segretario provinciale del partito, a parlare in nome della sua formazione: «Accolgo con piacere la richiesta del collega Puricelli, che questa sera entra dunque ufficialmente nel gruppo consigliare di Forza Italia».

Per lui si tratta di un vero e proprio “rientro a casa”: Puricelli è stato per molti anni esponente del partito prima di fare parte della lista Civica di centrodestra che l’ha fatto rientrare in consiglio comunale nel 2021.

LA SCELTA DI PURICELLI “PROVOCA” IL PRIMO COMMENTO POLITICO DI IVANA PERUSIN

Il rientro di Puricelli nel Partito di Berlusconi ha avuto un primo, sorprendente, effetto: quello di provocare un commento politico a Ivana Perusin, vicesindaca di Varese, esponente della lista civica Praticittà e fino ad ora restìa a fare commenti che non fossero di natura tecnica o istituzionale.

«Ho riflettuto sulla scelta dell’ultimo esponente del civismo di centrodestra di tornare a far parte di un partito strutturato – ha scritto in una nota inviata alla stampa subito dopo l’annuncio – Non è una riflessione sulla persona, alla quale va il mio rispetto e l’augurio di buon lavoro, ma sul significato politico che questa scelta porta con sé e sul ruolo che il civismo può e deve continuare ad avere nella vita delle nostre comunità».

Perusin lo afferma perchè: «Appartengo a una lista civica che, ormai da molti anni, collabora con questa amministrazione. In questi dieci anni il civismo non è stato un elemento marginale: insieme ai partiti ha rappresentato una delle componenti più importanti e qualificanti dell’azione di governo della città. È anche per questo che mi domando quale spazio continui a esserci, nel centrodestra, per un civismo autenticamente autonomo, capace di rappresentare quei cittadini che desiderano impegnarsi per la propria città senza necessariamente riconoscersi in un partito».

«Il civismo, a mio avviso, non è un’alternativa ai partiti – continua Perusin – è un’altra forma di partecipazione: quella di chi mette a disposizione competenze, esperienze e tempo per il bene comune senza sentire la necessità di aderire a una struttura politica tradizionale. Le liste civiche, quando sono autentiche, rappresentano un ponte tra la società e le istituzioni. Consentono di coinvolgere persone che forse non si avvicinerebbero mai a un partito, ma che hanno idee, capacità e il desiderio di contribuire alla crescita della propria comunità. Per questo credo che vadano valorizzate e sostenute, indipendentemente dallo schieramento politico di riferimento. Saluto quindi con rispetto la scelta del consigliere Puricelli ma non posso fare a meno di pensare che ogni esperienza civica che si conclude rappresenti anche un’opportunità di partecipazione che si perde».