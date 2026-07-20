Salute e sicurezza sul lavoro, nuovo incarico in Regione per Romana Dell’Erba
La rappresentante varesina eletta segretaria della Commissione speciale: "Lavorerò con ascolto, collaborazione e concretezza"
Il consigliere regionale Romana Dell’Erba è stato nominato stamattina segretario della Commissione Speciale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nella seduta odierna svoltasi a Palazzo Pirelli.
«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – ha commentato – Assumo con senso di responsabilità il ruolo di segretario della Commissione Speciale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nella consapevolezza dell’importanza di un organismo chiamato ad affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Un dovere ed un impegno verso le nostre comunità, verso i lavoratori e le imprese».
Per la rappresentante varesina di Fratelli d’Italia: «La tutela della salute e della sicurezza rappresenta una priorità per la Lombardia e per i cittadini. Lavorerò con spirito di collaborazione, ascolto e concretezza affinché la Commissione possa offrire un contributo utile nel promuovere la cultura della prevenzione, sostenere le buone pratiche e individuare soluzioni efficaci per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro in un mondo sempre più in evoluzione, sia nelle filiere che nei distretti produttivi tradizionali che quelli dedicati alle nuove tecnologie» ha concluso Dell’Erba.
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