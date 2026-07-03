Sanità e pensioni: l’assemblea dello Spi-Cgil Ticino-Olona traccia la rotta

Si è tenuta venerdì 3 luglio, presso il Centro Le Querce di Ossona, l’assemblea generale del Sindacato Pensionati Spi-Cgil Ticino-Olona. Al centro dell’incontro, l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, avvenuta all’unanimità dei presenti.

Prima del voto, i delegati hanno analizzato i dati relativi al tesseramento territoriale, esaminando nel dettaglio la situazione di ogni singola Lega Spi-Cgil. La discussione si è poi spostata sull’agenda sindacale, in particolare sul proseguimento della raccolta firme per le due proposte di legge d’iniziativa popolare.

Al centro dell’impegno, la difesa della sanità pubblica e i diritti dei lavoratori impiegati negli appalti. I presenti hanno inoltre analizzato le piattaforme unitarie del sindacato.

Tra i temi prioritari figurano la rivalutazione delle pensioni, il rafforzamento delle risorse destinate alla sanità e il sostegno alla non autosufficienza. L’assemblea è stata segnata da un dibattito definito dai partecipanti come molto vivace.

L’incontro ha visto la partecipazione del Segretario generale Cgil Ticino Olona, Mario Principe, e le conclusioni affidate al Segretario generale Spi-Cgil Lombardia, Daniele Gazzoli. È emersa chiaramente l’esigenza di una maggiore capillarità sul territorio.

La proposta, condivisa durante la discussione, mira a organizzare incontri di zona in ogni Lega Spi, coinvolgendo Patronato Inca, Caaf e le categorie del mondo del lavoro. L’obiettivo, come sottolineato nel corso della giornata, è quello di «rendere più efficace l’azione sindacale e promuovere l’adesione allo Spi-Cgil».