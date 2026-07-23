Sanità lombarda: in arrivo 1,5 miliardi di euro nel triennio: “Un investimento senza precedenti”

La Lombardia potrà contare su nuove risorse per il sistema sanitario grazie all’approvazione di un emendamento (a prima firma Lega) che prevede uno stanziamento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Lo annuncia il consigliere regionale della Lega e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito, Emanuele Monti.

Secondo quanto illustrato dal consigliere varesino, il provvedimento incrementa il Fondo Sanitario Regionale Indistinto di 439 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. A queste risorse si aggiungono ulteriori 175 milioni di euro di Fondo Sanitario Vincolato nel 2026, per un investimento complessivo che sfiora il miliardo e mezzo di euro.

Le risorse saranno destinate al rafforzamento degli ospedali, allo sviluppo della medicina territoriale, alla riduzione delle liste d’attesa, agli investimenti in innovazione tecnologica e alla valorizzazione del personale sanitario.

«L’approvazione dell’emendamento rappresenta un risultato straordinario per la sanità lombarda – dichiara Monti –. Grazie a questo provvedimento potremo rafforzare ulteriormente il sistema sanitario regionale e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini».

CORBETTA: “UN INVESTIMENTO SENZA PRECEDENTI”

L’esponente leghista sottolinea come il finanziamento consenta di proseguire nel percorso di potenziamento della rete sanitaria regionale, con interventi che coinvolgeranno sia le strutture ospedaliere sia i servizi sanitari sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta, che definisce l’intervento «un investimento senza precedenti» per il sistema sanitario lombardo. «È la dimostrazione – afferma Corbetta – che la Lega continua a considerare la sanità una priorità assoluta, lavorando insieme a Regione e Governo per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, moderni e vicini ai loro bisogni».