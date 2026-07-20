Saronno festeggia sul campo di casa nella 11ª edizione del Torneo dedicato a Giancarlo Bianchi

Si è conclusa con grande successo la 11ª edizione del Torneo “Giancarlo Bianchi”, il tradizionale appuntamento con il softball giovanile riservato alla categoria Under 16 e organizzato dalla Saronno Softball e Baseball ASD. L’evento ha visto disputarsi partite combattute sul campo saronnese, confermandosi una vetrina di primo piano per i giovani talenti di questo sport.

Saronno concede il bis in finale

A conquistare il trofeo sono state proprio le padrone di casa della Saronno Softball e Baseball ASD, capaci di bissare la vittoria già ottenuta nel 2025. Nel match decisivo per il titolo, le padrone di casa hanno superato l’agguerrita Selezione del Comitato Regionale FIBS Veneto al termine di una finale intensa e spettacolare.

Il podio e lo spirito internazionale

Sul terzo gradino del podio è salita la Selezione T.I.M. C.R. FIBS Piemonte, che nella finale per il terzo e quarto posto si è imposta con il punteggio di 6-1 contro la Castionese Softball Club. La manifestazione ha mantenuto intatta la propria vocazione internazionale grazie alla presenza di atlete arrivate dagli Stati Uniti d’America e dalla Spagna. Le giocatrici spagnole, tesserate per le società Fenix Valencia e Viladecans, sono state inserite nella rosa del Team All Stars insieme ad atlete piemontesi giunte in prestito dalle società Bc Settimo, Canavese e La Loggia.

Il ruolo fondamentale dei volontari

Un plauso particolare va alla macchina organizzativa della società saronnese, il cui lavoro è stato messo a dura prova dal maltempo. La pioggia caduta sull’impianto durante il fine settimana ha richiesto uno sforzo straordinario, ma la struttura è stata prontamente ripristinata grazie all’impegno e al lavoro alacre dei tanti volontari. Un contributo fondamentale che ha permesso il regolare svolgimento della kermesse dedicata alla memoria di Giancarlo Bianchi, storico fondatore ed ex presidente del Saronno Softball.

La classifica finale e i premi individuali

Al termine delle gare sono state ufficializzate le posizioni finali e consegnati i riconoscimenti individuali alle atlete che si sono distinte nel corso del weekend:

1° posto: Saronno Softball e Baseball ASD

2° posto: FIBS Veneto

3° posto: FIBS Piemonte

4° posto: ASD Castionese Softball Club

5° posto: All Stars Saronno

6° posto: FIBS CR Lombardia

7° posto: Legnano Baseball e Softball

8° posto: FIBS Sardegna

Per quanto riguarda i premi individuali, il titolo di miglior giocatrice del torneo è andato a Sabrina Bottazzi (FIBS Veneto). Tra le fila del Saronno Softball e Baseball ASD sono stati assegnati i riconoscimenti per il miglior lanciatore a Giulia Maggiori e per il miglior battitore a Camilla Carrasco. Il premio “Best Home Run” è stato infine conquistato da Samuela Giavarini della Legnano Baseball e Softball.