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Sesto Calende piange Ivano Dalla Rosa: addio al fondatore del Circolo Sestese Canoa Kayak

Un pilastro dello sport e dell'imprenditoria locale si è spento. Il ricordo commosso dell'associazione

Generico 20 Jul 2026

Il mondo dello sport e dell’imprenditoria locale è in lutto per la scomparsa di Ivano Dalla Rosa. Storico socio fondatore e sostenitore per oltre mezzo secolo del Circolo Sestese Canoa Kayak, Dalla Rosa si è spento nella notte, lasciando un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’associazione sportiva, che ha voluto ricordarlo sottolineando il suo profilo umano e sportivo.

Dalla Rosa ha affrontato gli ultimi momenti con la stessa determinazione che ha guidato l’intero arco della sua esistenza. «Ha vissuto gli ultimi momenti – scrive la società – con quella lucidità, caparbietà, forza che ha contraddistinto tutta la sua vita di uomo sportivo, imprenditore, padre di famiglia.»

Di lui si ricordano soprattutto i tratti distintivi di una generazione legata ai valori del lavoro e della concretezza. Tratti che si riflettevano nel suo modo di essere e di agire all’interno della comunità e delle realtà associative in cui era impegnato. «Concretezza, poche parole e una capacità di ascolto che forse apparteneva davvero alle persone della sua generazione e che oggi si va perdendo», racconta chi lo ha conosciuto.

Tra i momenti più significativi degli ultimi anni, il sodalizio ricorda con particolare emozione la sua partecipazione a un evento di grande valore simbolico per il club, nonostante le difficoltà legate alle condizioni di salute.

«Sono particolarmente lieto della sua presenza all’inaugurazione della nostra nuova sede, una presenza che non era scontata. Grazie, Ivano, a nome di tutti: dirigenti, tecnici, collaboratori, atleti del Circolo Sestese Canoa Kayak.»

Queste le parole di cordoglio e di ringraziamento espresse dal presidente del circolo, Maurizio Lenuzza, a nome di tutto il movimento sportivo cittadino, che si stringe attorno ai familiari per la perdita di un punto di riferimento insostituibile.

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Pubblicato il 24 Luglio 2026
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