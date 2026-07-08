Siccità, Sertori: “Situazione seria ma diversa dal 2022” Convocato il Tavolo regionale

La situazione delle riserve idriche in Lombardia registra un nuovo lieve peggioramento, ma il quadro resta distante dai livelli critici raggiunti nell’estate 2022. Secondo gli ultimi dati Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), il deficit regionale è salito al 40% circa rispetto alla media del periodo di riferimento, contro il 36% rilevato la scorsa settimana.

Un andamento legato alla mancanza di precipitazioni e alle alte temperature che stanno interessando soprattutto le aree di pianura. Nel 2022, nello stesso periodo, il deficit era però superiore al 60%, con alcuni bacini che avevano registrato valori oltre il 70% e in alcuni casi anche dell’80%.

“La situazione è seria e merita ovviamente la massima attenzione – commenta l’assessore regionale con delega alla Risorsa idrica, Massimo Sertori – ed è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti interessati dalla gestione delle acque. Si tratta – continua Sertori – di un peggioramento atteso, vista la mancanza di precipitazioni nel periodo e le alte temperature che stanno interessando le zone di pianura. Visto il trend, seppur riducendo le erogazioni, si potrà sostenere l’irrigazione almeno fino al 15/20 luglio e consentire il primo raccolto”.

“Il livello dei laghi – aggiunge l’assessore – proseguirà nella discesa verso i livelli minimi di regolazione, seppur attenuata dai rilasci degli invasi idroelettrici che abbiamo concordato la scorsa settimana. Nella seconda decade di luglio saranno pertanto necessarie diminuzioni dei prelievi di acqua per l’agricoltura”.

Per verificare lo stato delle riserve e definire le prossime azioni, la Regione ha già convocato un nuovo Tavolo regionale per il 16 luglio. “Sarà un momento di confronto – conclude Sertori – per valutare l’evoluzione della situazione e condividere le misure necessarie”.