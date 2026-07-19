Spagna-Argentina, stasera la finale dei Mondiali: dove vederla, da soli o in compagnia
Spagna e Argentina si giocano il titolo iridato alle 21 di questa sera. Tra tv, streaming e maxischermi, ecco come seguirla
Anche senza l’Italia coinvolta questa sera, domenica 19 luglio, va in scena il più grande evento calcistico del mondo: alle 21 ora italiana si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.
La Spagna, reduce dal successo agli Europei 2024, punta al secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010; l’Argentina, campione in carica dopo il trionfo in Qatar, cerca invece la quarta stella, che permetterebbe all’Argentina di agganciare Italia e Germania nell’albo d’oro.
COME SONO ARRIVATE SPAGNA E ARGENTINA FIN QUI
Le due finaliste sono arrivate fin qui in modi opposti. La Spagna ha superato la Francia 2-0 in semifinale, grazie al rigore trasformato da Mikel Oyarzabal e al gol di Pedro Porro. L’Argentina ha invece ribaltato l’Inghilterra 2-1, dopo essere andata sotto nel primo tempo su rete di Anthony Gordon: decisivi, nel finale, i gol di Enzo Fernández e di Lautaro Martínez, entrambi serviti da un assist di Messi.
UNA FINALE PER IL TERZO E QUARTO POSTO PIENA DI GOAL
Prima della finalissima, sabato 18 luglio a Miami si è giocata anche la finale per il terzo posto, tra le due nazionali eliminate in semifinale. Un match dai due volti: l’Inghilterra ha dominato il primo tempo, andando sul 4-0 con le reti di Rice, Konsa e la doppietta di Saka, salvo poi subire la reazione francese nella ripresa, trascinata da una doppietta di Kylian Mbappé (che in questo modo ha superato Messi come miglior marcatore nella storia dei Mondiali, arrivando a 22 gol) e da un gol di Barcola. Un ulteriore rigore trasformato da Saka e il gol finale di Bellingham hanno chiuso il match sul 6-4 per i Tre Leoni, che centrano così il miglior piazzamento dal titolo del 1966.
COME VEDERLA, DA SOLI O IN COMPAGNIA
Per la finale di stasera, chi preferisce restare a casa può seguirla in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay oppure, per gli abbonati, su Dazn. Il racconto della partita sarà affidato, su Rai, ad Alberto Rimedio e Daniele Adani; su Dazn, a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.
Eventi speciali per la visione collettiva in pubblico, nelle nostre zone, non sono pervenute: il più vicino è al festival Moon and Stars di Locarno. Segnalateci nei commenti se ci sono proposte dell’ultim’ora nel varesotto, così da poterli rendere pubblici.
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