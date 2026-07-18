Stop al grande caldo, arrivano venti più freschi e forti temporali
Secondo gli esperti l'anticiclone africano cede sotto la spinta di correnti artiche. Attesi forti temporali e sensibile calo delle temperature
Dopo oltre 30 giorni di caldo ben oltre la media, si avvicina una svolta. Secondo gli esperti, l’alta pressione africana inizierà a ritirarsi già nel fine settimana, lasciando spazio a correnti più fresche in arrivo direttamente dall’Artico. I primi segnali del cambiamento si vedranno al Nord, dove entro domenica sono attesi rovesci e temporali, anche di forte intensità, soprattutto tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia.
Al Centro-Sud, invece, il caldo resterà intenso con punte oltre i 40°C al Sud e sulle Isole. La svolta più decisa arriverà nella prossima settimana.
Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e quella calda e umida presente sulla Penisola potrà favorire temporali anche molto intensi, con grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Le aree più esposte saranno il Nordest, la Lombardia e l’Emilia-Romagna; da martedì il rischio si estenderà anche a Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia.
Contestualmente le temperature caleranno, soprattutto lungo il versante adriatico, dove entro mercoledì si potranno perdere anche oltre 8-10°C rispetto ai valori attuali. Bora e grecale contribuiranno inoltre a spazzare via l’afa, rendendo più gradevoli anche le temperature notturne.
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