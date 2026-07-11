Sui monti del parco Val Grande avanza l’incendio, al lavoro tre Canadair
A metà giornata di sabato mezzi aerei dei vigili del fuoco, sono stati concentrati sull’incendio in Ossola. Nella prima mattina al lavoro anche un elicottero Erikson
Continuano a bruciare i monti dell’Ossola, sopra Premosello a Chiovenda alle porte della Valgrande. A contrastarlo ci sono decine di uomini a terra – tra vigili del fuoco e Aib – e anche i mezzi aerei.
Nella prima mattina di sabato erano al lavoro un elicottero Erikcson S-64 decollato da Malpensa e un Canadair, l’esemplare 18, partito da Genova
(La foto è di Roberto Vanola nella giornata di venerdì)
E a metà mattina sono ben tre i Canadair chiamati a operare: l’esemplare 31 marche I-DPCR da Genova, l’esemplare 30 I-DPCS e il 16 I-DPCW da Genova. A metà mattina operavano in formazione, allineati l’uno con l’altro in fase di rifornimento (sul seno orientale del lago Maggiore, di fronte a Feriolo e Suna) e di sgancio.
Il fronte del fuoco è attivo da oltre una settimana, ha comportato anche l’evacuazione del paese di Colloro nella giornata di giovedì.
I mezzi aerei nella mattina di sabato sono sono concentrati in Ossola, mentre non operano sui diversi fronti d’incendio in Valsesia.
Sul Piemonte occidentale invece impegnato il Canadair 21 marche I-DPCZ impegnato su Canavese, con rifornimenti nel lago di Viverone.
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