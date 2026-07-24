“Territori fragili”, dal Consiglio regionale un impegno per Valganna e Induno Olona contro il dissesto idrogeologico

Un piano strutturale per affrontare in modo stabile il rischio idrogeologico in Valganna, a Induno Olona e nel nord della provincia di Varese. È la richiesta avanzata dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dopo i periodici danni del maltempo che provocano frane, esondazioni e ingenti danni al territorio.

Secondo il capogruppo regionale Christian Garavaglia, gli ultimi eventi meteo hanno evidenziato una fragilità che non può essere affrontata soltanto nella fase dell’emergenza, ma richiede una strategia di prevenzione e manutenzione.

«Serve una strategia stabile»

«Occorre passare dagli interventi di contenimento a una strategia stabile, costruita sulle caratteristiche geomorfologiche e infrastrutturali di questo territorio – dice Garavaglia – La sicurezza di cittadini e imprese richiede manutenzione, opere strutturali e un coordinamento costante tra tutti i soggetti coinvolti».

L’ordine del giorno approvato in Consiglio regionale

Su questo tema il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Lombardia e gli assessori competenti a proseguire e rafforzare gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in Valganna, a Induno Olona e nei territori limitrofi.

Tra le azioni indicate figurano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idrauliche, il consolidamento dei versanti, la regimentazione delle acque e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

L’atto prevede inoltre che la Regione valuti ulteriori stanziamenti e tutte le possibili soluzioni progettuali, lavorando insieme al Governo, agli enti locali, alle autorità di bacino, ad Aipo e agli organismi tecnici competenti. Tra le ipotesi contemplate c’è anche l’istituzione di un tavolo istituzionale dedicato.

Attenzione anche per imprese e occupazione

I firmatari della richiesta sottolineano anche l’impatto economico degli eventi meteorologici: «Le aziende colpite rappresentano un patrimonio produttivo importante per il territorio varesino e la loro tutela è considerata parte integrante delle politiche di messa in sicurezza».

L’impegno richiesto alla Regione riguarda quindi anche i livelli occupazionali nelle aree interessate dal rischio idrogeologico.

Garavaglia: «Prevenire significa tutelare il futuro del territorio»

Garavaglia ribadisce la necessità di un cambio di approccio nella gestione del rischio idrogeologico: «La Valganna non ha bisogno di promesse legate alla singola emergenza, ma di continuità amministrativa e progettuale. Monitorare, manutenere e prevenire significa evitare che ogni nuovo evento meteorologico rimetta in discussione la sicurezza delle persone e il futuro delle imprese».