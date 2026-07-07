Torna il Varese Gospel Festival: due serate con l’ospite internazionale Volney Morgan

Torna a Varese l’appuntamento con la musica gospel: sabato 18 e domenica 19 luglio la città giardino ospita due serate di concerti, cori e grande energia, con un ospite internazionale d’eccezione.

Il Varese Gospel Festival arriva ad una nuova edizione che promette di confermare la formula delle ultime stagioni: due serate distinte, ognuna con la propria identità, ma unite dalla stessa capacità di trascinare il pubblico tra ritmo, canto corale e partecipazione.

Sabato 18 luglio il palco si apre con il Gospel Lab, il grande coro formato dai partecipanti al workshop pomeridiano guidato da Volney Morgan, il protagonista assoluto di questa edizione. La serata si chiude poi con il Greensleeves Gospel Choir, pronto a portare in scena tutta l’energia e la positività che da anni caratterizzano le sue esibizioni. Domenica 19 luglio il tono cambia registro: il concerto di chiusura, più intimo e raccolto, vede ancora protagonista il Greensleeves Gospel Choir diretto da Fausto Caravati, questa volta insieme a Volney Morgan, in un viaggio musicale pensato per emozionare.

Una tradizione che dura da oltre un quarto di secolo

Il festival gospel di Varese ha una storia che comincia nel 1999, quando la manifestazione inizia a richiamare cori gospel e soul band provenienti dall’Italia e dall’estero in un’unica rassegna. Negli anni l’evento è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti musicali estivi più seguiti della provincia, capace di attirare un pubblico di appassionati da tutta la Lombardia e non solo. Sul palco varesino sono passate negli anni formazioni internazionali arrivate da Londra e dalla Francia, oltre ai cori italiani più affermati del genere, in uno scambio artistico che ha contribuito a consolidare la reputazione della manifestazione ben oltre i confini locali. L’edizione 2026 è organizzata da Solevoci in collaborazione con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Chi è Volney Morgan, l’ospite d’onore

Il nome di punta dell’edizione di quest’anno è quello di Volney Morgan, cantante, compositore e vocal coach britannico, tra le figure più riconosciute della scena gospel contemporanea. Morgan guida da anni Volney Morgan & New-Ye, collettivo gospel con base a Londra nato dalla passione di un gruppo di amici per il canto e il ritmo, e diventato negli anni una delle realtà più interessanti del gospel britannico contemporaneo. Il suo album Focus Deluxe, pubblicato nel 2017, ha raggiunto la prima posizione nella classifica UK iTunes Christian & Gospel, anche grazie alla collaborazione con l’artista statunitense Micah Stampley.

Nel corso della carriera Morgan e il suo gruppo hanno condiviso il palco con nomi di primo piano della musica gospel e cristiana contemporanea, da Kirk Franklin a Tye Tribbett, da CeCe Winans a Travis Greene, ed è stato scelto da Stormzy per partecipare al suo concerto natalizio “A Very Merky Christmas”. Nel 2022 la collaborazione con Platoon, etichetta legata ad Apple, con il singolo “I Still Believe”, lo ha portato a esibirsi davanti al CEO di Apple Tim Cook; l’anno successivo Volney Morgan & New-Ye sono diventati il primo gruppo gospel britannico a guidare il cartellone del Big Church Festival, portando la propria musica anche sul palco della Royal Albert Hall.

Oltre che artista, Morgan è un apprezzato formatore vocale: ha condotto workshop corali in tutto il Regno Unito e in Europa, arrivando a dirigere un coro di oltre tremila voci al Gospelkirchentag in Germania, ed è stato per cinque anni insegnante residente alla International School of Gospel Music in Danimarca. Proprio questa doppia natura, di performer e di guida vocale, sarà al centro del workshop di sabato 18 luglio, prima del gran finale con il Greensleeves Gospel Choir.

Chi vuole vivere il festival non solo da spettatore ma da protagonista può iscriversi al Workshop Gospel di sabato 18 luglio, condotto direttamente da Volney Morgan. Le iscrizioni sono aperte, i posti limitati, e per i cori che decidono di partecipare in gruppo è previsto un vantaggio: il direttore del coro potrà prendere parte gratuitamente. Novità di quest’anno, la sede del workshop cambia indirizzo e si sposta alla Solevoci Factory, in via Gozzi 111 a Varese.