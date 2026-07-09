Torna “Spazio Tempo Piccolissimi”: letture e giochi per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni alla Biblioteca di Cislago

La Biblioteca di Cislago propone un nuovo appuntamento per i più piccoli con “Spazio Tempo Piccolissimi”, iniziativa dedicata a bambini dai 6 mesi ai 3 anni, accompagnati da una figura di riferimento. Gli incontri, curati dalle volontarie della biblioteca, offrono momenti di lettura e condivisione pensati per stimolare la creatività, l’immaginazione e l’amore per i libri fin dai primissimi anni di vita.

Le attività si svolgeranno venerdì 10 luglio, dalle 10 alle 11. I bambini potranno ascoltare storie, partecipare a giochi e attività interattive, vivendo un’esperienza ludico-educativa in un ambiente accogliente e familiare.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Nati per Leggere Lombardia, con l’obiettivo di promuovere la lettura precoce e la relazione tra bambini e adulti attraverso i libri. Gli incontri, gratuiti, rappresentano anche un’occasione di socializzazione per famiglie e piccoli partecipanti, valorizzando il ruolo della biblioteca come luogo di aggregazione e crescita culturale.