Tra gelo e solidarietà: l’odissea a pedali di Luca Luini sulle Alpi per la ricerca

Tra passi alpini iconici, sbalzi termici estremi e momenti di profonda solidarietà, l’avventura di Luca Luini sta toccando le fasi conclusive. Il ciclista di Induno Olona ha trasformato il suo viaggio tra le vette d’Europa in una sfida di resistenza, ma anche in un’occasione di sensibilizzazione per la ricerca sulla sclerosi multipla.

Galleria fotografica Continua il viaggio solidale in bicicletta di Luca Luini sulle Alpi 4 di 14

Il percorso si è rivelato un banco di prova per il fisico, costantemente messo a dura prova dalle condizioni meteo. Il contrasto è stato netto: dai 7°C e la pioggia gelida incontrati sul Colle dell’Iseran, dove si è sentito «un ghiacciolo» ed è stato costretto a fermarsi per riscaldarsi, ai 40°C registrati in territorio svizzero.

Proprio in Svizzera si è vissuto il momento più critico dell’intero viaggio. La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, unita all’assenza di fontanelle, ha portato Luini a una forte disidratazione. «Sono arrivato cotto completamente senza acqua a 10 km dalla fine, disidratato. Appena arrivato dove dormivo ho bevuto 2 litri d’acqua così, lì ho temuto il DNF», ha raccontato il ciclista.

Nonostante le difficoltà, il viaggio è stato costellato da scenari suggestivi. Tra i passi affrontati, come il Piccolo e Gran San Bernardo, lo Spluga, il Maloja e il Bernina, il Furka ha lasciato un segno particolare. «Davvero un passo clamoroso, iconico, bellissimo, me lo sono proprio goduto a salire e davvero bello per quanto è maestoso e imponente», ha descritto Luini.

La solitudine della pedalata è stata interrotta dalla vicinanza di amici e familiari. C’è chi lo ha raggiunto in vetta a sorpresa per sostenerlo o per aiutarlo nella gestione dei canali social, e c’è chi, come i genitori, lo ha supportato di persona sullo Stelvio prima di fare rientro a casa. Non sono mancati gli incontri casuali, come quello con un altro cicloviaggiatore con cui ha condiviso la scalata del Passo dello Spluga.

Il calore umano più toccante è arrivato però dal Trentino. Alcuni sostenitori, che seguivano il suo percorso tramite i social, lo hanno accolto offrendogli una merenda fatta in casa e una donazione destinata alla ricerca. Un gesto che ha lasciato il segno: «Mi hanno accolto, mi hanno offerto la mia merenda, mi han dato un sacchettino con dei biscotti all’avena fatti in casa clamorosi e hanno fatto anche una donazione. Mi ha riempito il cuore».

Dopo aver superato il Tonale e le fatiche dei passi precedenti, per Luini è tempo di guardare all’ultima settimana di avventura, che lo vedrà impegnato tra le Dolomiti. Un percorso che si conferma imprevedibile, come lui stesso ammette: «Ogni giorno me ne succede una. Domani Dolomiti e via. Si parte con l’ultima settimana».

Come seguire l’impresa e donare

Per chi volesse sostenere l’iniziativa, è già attiva una pagina dedicata sul sito ufficiale di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per la raccolta fondi (qui il link). Ogni donazione andrà a finanziare i progetti di ricerca sulla patologia. L’avventura potrà essere seguita quasi in tempo reale sui social: Luca ha aperto la pagina Instagram “Luke_AlpsRider” e condividerà le sue tracce e i progressi dell’allenamento anche sulla piattaforma Strava.