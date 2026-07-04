Un francobollo “Made in Italy” dedicato al Liberty apre l’Art Nouveau Week di Cadegliano Viconago

L’edizione di Art Nouveau Week 2026 si apre sotto il segno di uno straordinario riconoscimento istituzionale: il Liberty italiano entra ufficialmente nella storia della filatelia nazionale. Lunedì 6 luglio viene infatti presentato il primo francobollo ordinario dedicato all’Art Nouveau, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. A firmarne l’illustrazione è Andrea Speziali, studioso del Liberty e presidente di Italia Liberty, l’associazione che da otto anni organizza l’Art Nouveau Week, oggi divenuta il più importante festival internazionale dedicato a questo movimento artistico. Con oltre 300 città coinvolte e più di 750 appuntamenti in Italia e nel mondo, l’Art Nouveau Week conferma il proprio ruolo di manifestazione principe dedicata allo stile Liberty.

Il riconoscimento ministeriale giunge alla vigilia dell’apertura della manifestazione nel Varesotto. Mercoledì 8 luglio alle ore 18, infatti, Cadegliano Viconago ospiterà il vernissage inaugurale dell’Art Nouveau Week in provincia di Varese, con l’apertura della mostra diffusa “Il manifesto Art Nouveau: da Metlicovitz a Mucha”, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso e la Direzione Regionale Veneto del MIC Ministero della Cultura. Il vernissage prenderà il via presso la storica Stazione ferroviaria progettata da Giuseppe Sommaruga, situata in via Provinciale 19 difronte alla Chiesa e al Municipio, aperta a tutti e alla presenza delle autorità. Un successivo momento conviviale a Villa Toletti sarà riservato agli invitati muniti di prenotazione.

“L’esposizione mette in relazione due luoghi-simbolo del paese – l’Antica Stazione e Villa Toletti – attraverso un percorso dedicato alla stagione d’oro del manifesto Art Nouveau, con opere di grandi protagonisti della grafica europea come Leopoldo Metlicovitz e Alphonse Mucha” afferma la curatrice varesina della mostra Carla Tocchetti, esponente di Italia Liberty. “Un progetto coraggioso che testimonia come anche un piccolo centro possa diventare punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio Liberty, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, privati e istituzioni museali”. «Sono particolarmente grato di aver conosciuto questa realtà lombarda, capace di trasformare un piccolo centro in un luogo che oggi brilla dentro un progetto internazionale.», dichiara Andrea Speziali. «In un momento storico segnato da tensioni, guerre e difficoltà che ricadono anche sull’economia, sulla cultura e sul turismo, Cadegliano dimostra che la bellezza può ancora essere una risposta concreta, viva e necessaria. Soprattutto verso i giovani, abbiamo il dovere di trasmettere il significato profondo della grande bellezza: non come ornamento, ma come memoria, cultura, identità e speranza.” La mostra di Cadegliano è visitabile dal 9 al 14 luglio nell’Antica stazione ferroviaria, aperta con ingresso libero tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30 e, nel fine settimana, anche dalle 9.30 alle 12.30. Villa Toletti in via G. Pellini 19 propone ingressi su prenotazione sabato 11 e domenica 12, che comprendono la visita della dimora storica e della mostra, un intermezzo musicale dedicato a Ferruccio Busoni eseguito all’antico pianoforte di casa dal giovane talento Marcello Rolff, e un brindisi conclusivo (per informazioni su turni ancora disponibili scrivere a carlatocchetti@italialiberty.it).