Un piano da dieci milioni unisce la Lombardia e il Kenya per sostenere le filiere agroalimentari

Regione Lombardia mette a disposizione il proprio modello di sviluppo agricolo per avviare una collaborazione strategica con il Kenya (foto Lombardia Notizie), finalizzata a rendere le filiere agroalimentari del paese africano più sostenibili, inclusive e resilienti. L’iniziativa, denominata Agripact, vede il coinvolgimento diretto di numerose organizzazioni lombarde attive nel territorio africano e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido). Il piano ha ottenuto il via libera dal Comitato Congiunto della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), beneficiando del supporto del ministero e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics).

Il valore finanziario dell’operazione supera i 10,1 milioni di euro complessivi. La quota principale, pari a quasi 9 milioni di euro, arriva dalla Cooperazione Italiana tramite l’Aics, mentre una cifra di circa 1,2 milioni di euro fa capo al cofinanziamento stanziato da Regione Lombardia e dai partner privati e sociali associati alla misura. Le attività sul campo avranno una durata prevista di 42 mesi.

Le azioni concrete si concentreranno a partire dal prossimo autunno, focalizzandosi in modo specifico sul potenziamento della filiera lattiero-casearia e di quella ortofrutticola all’interno delle contee kenyote di Nakuru e Kilifi. L’apporto dell’ente regionale si tradurrà in funzioni di indirizzo programmatico e nel trasferimento di competenze tecniche, con l’obiettivo di superare i nodi strutturali che penalizzano il settore primario locale, tra cui la bassa produttività, il deterioramento dei prodotti dopo il raccolto, la frammentazione dei produttori e i forti limiti nell’accesso ai mercati di sbocco.

La strategia d’intervento coprirà tutti i segmenti della catena produttiva fino all’introduzione di buone pratiche legate all’economia circolare. Le misure presteranno particolare attenzione alle realtà cooperative, alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità. Accanto all’istituzione regionale e alle amministrazioni delle due contee africane, la rete dei partner operativi comprende CESVI, E4ImpactAfrica Foundation, Fondazione Avsi, Fondazione Albero della Vita, Mani Tese e Medicus Mundi. L’intero impianto programmatico si è sviluppato anche grazie all’attività del Tavolo Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, l’organismo promosso a livello regionale che riunisce enti pubblici, soggetti privati e realtà della società civile per elaborare interventi in sinergia con la Cooperazione Italiana.

«Questa iniziativa – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo – conferma la capacità di Regione Lombardia di promuovere una cooperazione internazionale concreta e partecipata, mettendo a disposizione le competenze del nostro territorio per rispondere ai bisogni delle comunità kenyote e offrendo opportunità concrete alle nostre organizzazioni della società civile e alle nostre imprese. La partecipazione di questi soggetti insieme agli enti locali rappresenta un modello in grado di generare benefici concreti sia per il Kenya sia per il sistema economico lombardo».