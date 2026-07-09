Un portiere varesino per il Varese: Giulio Mangano è il nuovo guardiano biancorosso

Il Varese, dopo le sei conferme comunicate poche ore fa (De Ponti, Sovogui, Berbenni, Costante, Barbaro e Fabris – la conferma di Malinverno è già fatta) fa una scelta d’esperienza per la porta, pescando dal territorio. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Giulio Mangano per la stagione sportiva 2026/2027.

Un profilo del territorio per i biancorossi

L’arrivo di Giulio Mangano rappresenta un tassello importante per la rosa del Varese, che sceglie di puntare su un calciatore cresciuto proprio nella provincia dei sette laghi. Il nuovo guardiano dei pali biancorossi è infatti originario di Caronno Varesino Accanto a lui, la società affiancherà un portiere under con il quale Mangano si giocherà la maglia numero uno e il posto da titolare durante il ritiro e nel corso del campionato.

Tra i professionisti e la Serie D

Il portiere, classe 1999, vanta già un curriculum di tutto rispetto tra i professionisti e i dilettanti, nonostante la giovane età per il ruolo. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, Mangano ha mosso i primi passi importanti con la maglia della Pro Patria, club con il quale ha fatto il suo esordio nel calcio dei grandi collezionando presenze significative nel campionato di Serie C. Successivamente, in Serie D, ha difeso i pali di Castellanzese e Vogherese.

L’ultima stagione in Sicilia

Nell’ultima stagione sportiva, il portiere di Caronno Varesino ha vissuto un’esperienza calcistica lontano da casa, trasferendosi in Sicilia. Mangano ha infatti vestito la maglia dell’Enna, sempre nel campionato di Serie D, dove ha totalizzato 11 presenze stagionali incassando complessivamente 16 reti. Ora per lui si aprono le porte del “Franco Ossola”, dove cercherà di mettere la sua leadership e la sua reattività tra i pali al servizio del progetto tecnico biancorosso per la nuova stagione alle porte.

Il comunicato ufficiale del club

Di seguito riportiamo integralmente la nota diffusa dall’ufficio stampa della società biancorossa per annunciare l’acquisto dell’estremo difensore:

«Benvenuto in biancorosso a Giulio Mangano!

Varese FC è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Giulio Mangano, che si lega ai colori biancorossi per la stagione sportiva 2026/2027. Giulio Mangano, portiere classe 1999, porta a Varese un mix perfetto di affidabilità, esperienza e conoscenza del calcio lombardo e nazionale. Cresciuto calcisticamente in contesti di assoluto livello, Mangano vanta un curriculum importante nel calcio professionistico e dilettantistico. Il suo percorso lo ha visto difendere con personalità i pali della Pro Patria, club con cui ha esordito e collezionato presenze significative in Serie C. Successivamente ha confermato il suo valore in piazze calde e competitive come Castellanzese, Vogherese ed Enna, dimostrando costanza, leadership e grandi doti tra i pali. A Giulio va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia del Varese FC, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra».