Varese con il naso all’insù: il 12 agosto la grande eclisse di Sole
L'Osservatorio Astronomico Schiaparelli ha organizzato un evento con prenotazione obbligatoria. Ecco dove e come vederla "da casa"
Il 12 agosto 2026 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno: l’eclisse totale di Sole, visibile nella sua interezza in Groenlandia, Islanda e Spagna e in forma parziale dall’Italia. Per l’occasione l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli organizza un pomeriggio speciale dedicato al fenomeno, con osservazioni, conferenze e visite guidate.
Dall’Italia l’eclisse sarà particolarmente significativa: la Luna coprirà fino al 92% del disco solare. Per assistere a un oscuramento più marcato bisogna tornare al 1999, quando a Varese il Sole fu oscurato per il 96%, oppure al 1961, anno dell’eclisse totale visibile in Liguria e Toscana, con un oscuramento del 99% anche nel Varesotto.
Un pomeriggio dedicato all’eclisse
L’appuntamento è fissato a partire dalle 17 all’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Il programma prevede l’osservazione del Sole attraverso i telescopi, una conferenza dedicata al fenomeno dell’eclisse, la visita alle cupole dell’osservatorio e la consegna degli occhialini specifici per osservare il Sole in sicurezza.
La partecipazione ha un costo di 12 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito dell’Osservatorio all’indirizzo: https://www.astrogeo.va.it/astronomia/eclissi_12082026.php
L’evento si svolgerà solo in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di cielo coperto o pioggia l’iniziativa sarà annullata.
Qualche info in più
Non sarà un’eclissi totale. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda, l’Atlantico e la Spagna settentrionale (con Bilbao, Saragozza e Valencia tra le mete più ambite dagli appassionati). L’Italia resta fuori da quella fascia: da qui si vedrà un’eclissi parziale, ma molto profonda. A Milano il fenomeno inizia verso le 19:27-19:28, raggiunge il massimo intorno alle 20:20 con una copertura del disco solare del 92% circa, e termina in pratica con il tramonto, verso le 20:35-20:40. Torino, poco più a ovest, arriva addirittura al 93%, quindi a Varese ci si può aspettare un valore simile o leggermente superiore a quello di Milano.
COME VEDERLA, SE SI PUÒ
Per vedere l’eclissi “quasi totale” di sole alle nostre latitudini, la difficoltà principale è geometrica, non atmosferica: il Sole sarà infatti bassissimo sull’orizzonte occidentale proprio nel momento del massimo oscuramento, quasi a toccarlo: è infatti prevista più o meno al momento del nostro tramonto. Questo significa che serve una visuale libera verso ovest/ovest-nord-ovest: palazzi, colline, alberi o foschia possono nascondere tutto lo spettacolo. Per Varese e il vareosotto, si può pensare a punti in quota o comunque aperti verso ovest, che saranno decisamente più favorevoli del centro città. Trattandosi sempre di un’eclissi, servono comunque occhiali omologati specifici (ISO 12312-2) per tutta la durata dell’osservazione: mai, nemmeno per un istante, il Sole va guardato a occhio nudo, pena gravi problemi agli occhi, e gli occhiali da sole non sono sufficienti. Gli occhiali si acquistano nei siti specializzati in “accessori astronomici”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Fakir, Roggero e il rischio che corriamo
principe.rosso su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
fracode su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
Stefano Montani su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
PaoloFilterfree su Giorgetti arriva a Sumirago e ribadisce lo spirito di Bossi: "Sapevamo da dove arrivavamo e dove volevamo andare"
VittorioCappuccio su Lago Maggiore, l'acqua arretra: caldo e siccità mettono sotto pressione il Verbano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.