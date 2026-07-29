Varese con il naso all’insù: il 12 agosto la grande eclisse di Sole

Il 12 agosto 2026 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno: l’eclisse totale di Sole, visibile nella sua interezza in Groenlandia, Islanda e Spagna e in forma parziale dall’Italia. Per l’occasione l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli organizza un pomeriggio speciale dedicato al fenomeno, con osservazioni, conferenze e visite guidate.

Dall’Italia l’eclisse sarà particolarmente significativa: la Luna coprirà fino al 92% del disco solare. Per assistere a un oscuramento più marcato bisogna tornare al 1999, quando a Varese il Sole fu oscurato per il 96%, oppure al 1961, anno dell’eclisse totale visibile in Liguria e Toscana, con un oscuramento del 99% anche nel Varesotto.

Un pomeriggio dedicato all’eclisse

L’appuntamento è fissato a partire dalle 17 all’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Il programma prevede l’osservazione del Sole attraverso i telescopi, una conferenza dedicata al fenomeno dell’eclisse, la visita alle cupole dell’osservatorio e la consegna degli occhialini specifici per osservare il Sole in sicurezza.

La partecipazione ha un costo di 12 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito dell’Osservatorio all’indirizzo: https://www.astrogeo.va.it/astronomia/eclissi_12082026.php

L’evento si svolgerà solo in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di cielo coperto o pioggia l’iniziativa sarà annullata.

Qualche info in più

Non sarà un’eclissi totale. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda, l’Atlantico e la Spagna settentrionale (con Bilbao, Saragozza e Valencia tra le mete più ambite dagli appassionati). L’Italia resta fuori da quella fascia: da qui si vedrà un’eclissi parziale, ma molto profonda. A Milano il fenomeno inizia verso le 19:27-19:28, raggiunge il massimo intorno alle 20:20 con una copertura del disco solare del 92% circa, e termina in pratica con il tramonto, verso le 20:35-20:40. Torino, poco più a ovest, arriva addirittura al 93%, quindi a Varese ci si può aspettare un valore simile o leggermente superiore a quello di Milano.

COME VEDERLA, SE SI PUÒ

Per vedere l’eclissi “quasi totale” di sole alle nostre latitudini, la difficoltà principale è geometrica, non atmosferica: il Sole sarà infatti bassissimo sull’orizzonte occidentale proprio nel momento del massimo oscuramento, quasi a toccarlo: è infatti prevista più o meno al momento del nostro tramonto. Questo significa che serve una visuale libera verso ovest/ovest-nord-ovest: palazzi, colline, alberi o foschia possono nascondere tutto lo spettacolo. Per Varese e il vareosotto, si può pensare a punti in quota o comunque aperti verso ovest, che saranno decisamente più favorevoli del centro città. Trattandosi sempre di un’eclissi, servono comunque occhiali omologati specifici (ISO 12312-2) per tutta la durata dell’osservazione: mai, nemmeno per un istante, il Sole va guardato a occhio nudo, pena gravi problemi agli occhi, e gli occhiali da sole non sono sufficienti. Gli occhiali si acquistano nei siti specializzati in “accessori astronomici”.