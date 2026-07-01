Vela senza barriere, ordinata la piattaforma per rendere accessibile la darsena di Cerro

Il primo obiettivo è stato raggiunto. La piattaforma elevatrice che permetterà alle persone con disabilità motoria di accedere alla darsena del Circolo Velico Medio Verbano è stata ordinata e sarà consegnata dopo l’estate. Un passo importante per il progetto “Cuori oltre l’ostacolo”, nato con l’obiettivo di rendere la vela un’esperienza realmente accessibile a tutti.

A renderlo possibile è stata anche la collaborazione con il Comitato Frazione Cerro, che da novembre 2025 ha sostenuto l’iniziativa organizzando la rassegna culturale “I racconti della darsena”. Gli incontri, ospitati nella sede del circolo velico, hanno affrontato temi legati alla scienza, all’ambiente, al territorio e alla storia locale, coinvolgendo volontari, relatori e cittadini.

Le offerte raccolte nel corso delle serate hanno permesso di integrare le risorse necessarie all’acquisto della piattaforma, destinata a superare i sei gradini che oggi rappresentano un ostacolo per chi ha difficoltà motorie. L’impianto sarà realizzato dalla Garaventa Lift di Lainate.

L’iniziativa, però, non si ferma qui. Il progetto prevede infatti altri due interventi: l’installazione di una gruetta nei pressi del porto per facilitare l’imbarco delle persone con disabilità e, in una fase successiva, l’acquisto di una barca a vela appositamente attrezzata, così da ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione alle attività sportive.

«La nostra idea è quella di favorire una Cerro che sia per tutti: comoda, accessibile, accogliente, pulita e curata», spiegano dal Comitato Frazione Cerro, sottolineando la soddisfazione per un risultato ottenuto grazie all’impegno di numerosi volontari.

Per la presidente del comitato, Monica De Gasperi, l’esperienza ha dimostrato quanto il territorio sia capace di fare rete: «Abbiamo sperimentato che su questo piccolo territorio lacustre esistono competenze, energie e disponibilità che, messe insieme, possono contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita della comunità, sia di chi vive qui tutto l’anno sia di chi frequenta il borgo».

Le attività del Comitato Frazione Cerro proseguiranno anche nei prossimi mesi, in sinergia con il Comitato Bandiera Blu per Cerro, impegnato dal 2021 nel percorso verso il riconoscimento FEE per spiaggia e litorale, attraverso nuove iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del territorio. L’obiettivo resta quello di trasformare il lungolago e la darsena in spazi sempre più inclusivi, dove il mare – o, in questo caso, il lago – possa essere davvero alla portata di tutti.