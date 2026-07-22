Vertenza sui tecnici del suono dei tribunali lombardi, Pellicini presenta un’interrogazione a Nordio: “Vanno tutelati”

Il deputato Andrea Pellicini ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio per chiedere un intervento sulla situazione dei tecnici del suono che operano nei tribunali della Lombardia, addetti alla documentazione degli atti processuali.

Secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, sono circa 140 i professionisti che ogni giorno garantiscono il servizio di registrazione e documentazione delle udienze nei palazzi di giustizia della regione. Pur svolgendo un’attività essenziale per il corretto svolgimento dei procedimenti, non sono dipendenti del Ministero della Giustizia, ma lavorano alle dipendenze di società private che gestiscono l’appalto.

«Si tratta di professionisti di assoluto livello – dichiara Pellicini – che, pur non essendo dipendenti statali, svolgono un servizio importantissimo per la giustizia italiana. Vanno assolutamente tutelati perché non stanno percependo il Tfr dalla società cooperativa che li occupava fino al 31 maggio 2026 e perché meritano condizioni lavorative e salariali proporzionate alla loro competenza e alle responsabilità che la loro funzione comporta per il corretto esito dei processi».

Nell’interrogazione il parlamentare ricostruisce la vicenda, ricordando che per molti anni i tecnici hanno lavorato alle dipendenze della cooperativa Verbatin, passando dal 1° giugno 2026 alla società Biblos Srl, subentrata nella gestione del servizio.

Pellicini sottolinea inoltre come, nel corso degli anni, questi lavoratori siano stati inquadrati con il Contratto nazionale Multiservizi, inizialmente come impiegati e successivamente addirittura come operai, nonostante svolgano mansioni altamente specialistiche che comportano una significativa assunzione di responsabilità.

Il punto più urgente riguarda però il trattamento di fine rapporto. A quasi due mesi dalla cessazione del rapporto con la precedente cooperativa, i lavoratori – si legge nell’interrogazione – non hanno ancora ricevuto rassicurazioni sul pagamento del Tfr maturato negli anni di servizio, una situazione che viene definita «fonte di grave preoccupazione».

Con l’atto ispettivo il deputato chiede quindi al ministro della Giustizia se sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative intenda adottare rispetto alle criticità evidenziate, che riguardano sia la tutela economica dei lavoratori sia il riconoscimento delle loro condizioni professionali.