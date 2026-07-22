Vertenza sui tecnici del suono dei tribunali lombardi, Pellicini presenta un’interrogazione a Nordio: “Vanno tutelati”
Il deputato di Fratelli d'Italia chiede al ministro della Giustizia di intervenire sulla situazione dei 140 addetti alla documentazione degli atti processuali impiegati nei tribunali della Lombardia. Al centro dell'interrogazione il mancato pagamento del Tfr da parte della precedente cooperativa e l'inquadramento contrattuale dei lavoratori
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