Wizz Air rafforza la sua rete nazionale da Milano Malpensa: arriva la nuova rotta per Comiso

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e SEA, società di gestione degli aeroporti di Milano, annunciano la nuova rotta diretta Milano Malpensa-Comiso, un nuovo collegamento domestico che amplia ulteriormente il network della compagnia dallo scalo lombardo e rafforza la connettività tra il Nord Italia e la Sicilia.

La nuova connessione è disponibile per l’acquisto a partire da oggi sul wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ e prenderà il via il prossimo 27 ottobre 2026. La rotta sarà operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, con tariffe a partire da 19,99€.

Il nuovo collegamento rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’offerta domestica di Wizz Air in Italia e amplia ulteriormente il network nazionale della compagnia da Milano Malpensa. Con l’arrivo di Comiso, Wizz Air porta a sei le destinazioni domestiche operate dallo scalo lombardo, affiancando la nuova rotta ai collegamenti verso Catania, Palermo, Napoli, Olbia e Lampedusa.

La nuova rotta accorcia quindi le distanze tra Milano e la Sicilia sud-orientale. Il collegamento renderà più immediato l’accesso al territorio ibleo dalla Lombardia e, nella direzione opposta, offrirà ai passeggeri siciliani un nuovo canale diretto verso Milano. Un’offerta pensata per ampliare le possibilità di spostamento tra due aree del Paese profondamente diverse ma fortemente complementari sotto il profilo economico, turistico e sociale.

La nuova tratta sarà operata con aeromobili Airbus A321neo, la generazione più avanzata della flotta Wizz Air, progettati per garantire maggiore efficienza operativa, riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂, oltre a un’esperienza di viaggio più confortevole per i passeggeri.

“Con la nuova rotta Milano Malpensa-Comiso continuiamo a rafforzare la nostra offerta domestica in Italia e ad ampliare un network nazionale che da Malpensa collega già Milano con Catania, Palermo, Napoli, Olbia e Lampedusa”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Milano Malpensa si conferma quindi come uno degli hub principali per il nostro traffico non solo internazionale, ma anche nazionale. Lo scalo ricopre un ruolo centrale nella nostra strategia di crescita italiana e la nuova connessione per Comiso ci permette di rafforzare ulteriormente la connettività tra il Nord e il Sud del Paese, rispondendo alle reali esigenze di mobilità dei nostri passeggeri. Continuiamo a investire per costruire un network sempre più capillare, accessibile e vicino ai territori. Let’s WIZZ, Milano!”.

“Accogliamo con soddisfazione l’avvio del nuovo collegamento da Milano Malpensa per Comiso (CIY) – dichiara Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Milan Airports. L’introduzione di questo nuovo volo amplia ulteriormente il network domestico dello scalo, offrendo ai passeggeri nuove opportunità di viaggio e contribuendo a rafforzare la connettività tra il Nord Italia e la Sicilia orientale. L’espansione dell’offerta conferma l’attrattività di Malpensa per lo sviluppo di nuovi collegamenti e rappresenta un ulteriore passo nella crescita del network, con benefici per la mobilità, il turismo e l’economia dei territori coinvolti.”

La nuova rotta per Comiso arriva in una fase di ulteriore espansione della base Wizz Air di Milano Malpensa. La compagnia ha recentemente anticipato al 1° ottobre 2026 l’arrivo dell’undicesimo Airbus A321neo basato presso lo scalo, inizialmente previsto più avanti nell’ambito del piano di crescita di Wizz Air in Italia. Una decisione sostenuta dalla crescente domanda del mercato milanese e dalla risposta dei passeggeri al network della compagnia.

L’arrivo anticipato dell’undicesimo aeromobile permetterà a Wizz Air di aumentare ulteriormente la capacità da Milano Malpensa, ampliando le opportunità di viaggio offerte ai passeggeri. L’espansione sosterrà inoltre la creazione di 40 posti di lavoro diretti e circa 350 indiretti lungo la filiera dell’aviazione e del turismo.

Il nuovo aeromobile consentirà l’avvio anticipato dei collegamenti internazionali verso Dortmund e Tenerife e un incremento delle frequenze su diverse rotte ad alta domanda, tra cui Bilbao, Reykjavík, Larnaca, Valencia, Marrakech, Yerevan e Vilnius. La nuova Milano Malpensa-Comiso amplia ora ulteriormente questa fase di crescita, rafforzando anche il network domestico della compagnia dallo scalo lombardo.

Nel 2026, Wizz Air offrirà complessivamente 5,5 milioni di posti da e per Milano Malpensa, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Durante la sola stagione estiva, la capacità raggiunge 3,4 milioni di posti, registrando una crescita del 20% rispetto all’estate 2025.

Da gennaio a oggi, Wizz Air ha già operato circa 11 mila voli da e per Milano Malpensa, il 3,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il network della compagnia dallo scalo comprende oggi 51 rotte verso 23 Paesi, offrendo ai passeggeri un ampio ventaglio di collegamenti nazionali e internazionali. Con una quota di mercato pari al 14%, Wizz Air è oggi la terza compagnia aerea a Milano Malpensa. Dall’inizio delle operazioni nello scalo nel 2012, la compagnia ha trasportato complessivamente oltre 19,8 milioni di passeggeri.

Con 44 aeromobili basati nel Paese e un network di 320 rotte verso 33 paesi, l’Italia è oggi il più grande mercato per numero di passeggeri trasportati e numero di rotte servite all’interno del network Wizz Air. Nel corso del 2026, la compagnia offrirà oltre 32 milioni di posti, di cui più di 20,3 milioni nella sola stagione estiva. Una presenza in continua espansione che, dall’avvio delle operazioni nel Paese nel 2004, ha già permesso a Wizz Air di trasportare oltre 138 milioni di passeggeri.