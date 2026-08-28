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309 persone accolte e 28.344 pasti serviti: i numeri del primo semestre alla Casa della Carità di Varese

Dalla mensa all'emporio, i numeri dei primi sei mesi dell'anno evidenziano l'impegno dell'associazione "Pane di Sant'Antonio ODV" e il ruolo centrale delle collaborazioni nate sul territorio

Generico 24 Aug 2026

La Casa della Carità di Varese, gestita dall’associazione “Pane di Sant’Antonio ODV“, continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il sostegno alle fragilità sociali in città. I dati relativi al primo semestre del 2026 fotografano un’attività intensa a supporto delle persone in situazione di povertà o forte marginalità economica.

Nei primi sei mesi dell’anno la struttura ha accolto 309 persone. I numeri dei servizi erogati evidenziano una risposta concreta ai bisogni primari quotidiani:

Pasti distribuiti: 28.344 tra pranzi e cene offerti.

Servizio igienico: 928 docce effettuate.

Farmaci e guardaroba: 2.772 farmaci consegnati e 2.017 cambi d’abito distribuiti.

Emporio della solidarietà: 530 accessi registrati per la spesa alimentare destinata alle famiglie.

Dietro i numeri si snodano le storie di chi quotidianamente si rivolge alla struttura: da anziani soli a lavoratori in difficoltà economica, fino a giovani o famiglie con bambini che trovano supporto tra mensa, farmacia e distribuzione di vestiti e generi alimentari.

Il funzionamento della Casa della Carità si regge sull’apporto dei volontari e su una rete articolata di partnership che coinvolge associazioni, realtà sportive, esercizi commerciali e gruppi del territorio.

Dall’associazione “Pane di Sant’Antonio ODV” arriva un invito aperto alla cittadinanza e al tessuto associativo locale a farsi avanti per mettere a disposizione tempo, competenze o risorse a favore di chi si trova in uno stato di bisogno. Per informazioni c’è il sito con tutti i riferimenti e i contatti: https://www.panedisantantonio.com/

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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