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5×1000, Gadda (IV): “Serve un tetto mobile triennale per sbloccare le risorse al Terzo Settore”

La deputata di Italia Viva interviene al Meeting di Rimini sul futuro del welfare a vent'anni dall'introduzione dello strumento fiscale. Proposto un adeguamento delle risorse e più campagne informative per i contribuenti

Generico 24 Aug 2026

Un meccanismo di incentivo fiscale che merita di essere potenziato per rispondere alle crescenti esigenze del mondo associativo e del sociale. Al Meeting di Rimini, nell’ambito di un incontro promosso dall’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda è intervenuta sul futuro del welfare e sui vent’anni dall’introduzione del 5×1000.

Nel suo intervento, l’esponente politica ha sottolineato la necessità di rivedere il limite massimo di spesa stabilito dalla normativa nazionale. Il costante incremento dei contribuenti che scelgono di destinare la quota dell’Irpef a enti di ricerca, realtà culturali, ambientali e associazioni del territorio porta ormai regolarmente al superamento del tetto fissato per legge, impedendo la completa distribuzione delle somme raccolte agli enti beneficiari.

Per ovviare a questo vincolo, Gadda propone l’introduzione di un “tetto mobile triennale” capace di adeguare le risorse erogate al reale gettito espresso dalle scelte dei cittadini. Tra le priorità indicate figurano anche il lancio di campagne informative istituzionali rivolte ai contribuenti che non esprimono ancora alcuna preferenza in dichiarazione dei redditi e la valorizzazione dell’economia sociale come volano di sviluppo, occupazione e tenuta delle comunità locali.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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