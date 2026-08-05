5×1000, Gadda (IV): “Serve un tetto mobile triennale per sbloccare le risorse al Terzo Settore”
La deputata di Italia Viva interviene al Meeting di Rimini sul futuro del welfare a vent'anni dall'introduzione dello strumento fiscale. Proposto un adeguamento delle risorse e più campagne informative per i contribuenti
Un meccanismo di incentivo fiscale che merita di essere potenziato per rispondere alle crescenti esigenze del mondo associativo e del sociale. Al Meeting di Rimini, nell’ambito di un incontro promosso dall’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda è intervenuta sul futuro del welfare e sui vent’anni dall’introduzione del 5×1000.
Nel suo intervento, l’esponente politica ha sottolineato la necessità di rivedere il limite massimo di spesa stabilito dalla normativa nazionale. Il costante incremento dei contribuenti che scelgono di destinare la quota dell’Irpef a enti di ricerca, realtà culturali, ambientali e associazioni del territorio porta ormai regolarmente al superamento del tetto fissato per legge, impedendo la completa distribuzione delle somme raccolte agli enti beneficiari.
Per ovviare a questo vincolo, Gadda propone l’introduzione di un “tetto mobile triennale” capace di adeguare le risorse erogate al reale gettito espresso dalle scelte dei cittadini. Tra le priorità indicate figurano anche il lancio di campagne informative istituzionali rivolte ai contribuenti che non esprimono ancora alcuna preferenza in dichiarazione dei redditi e la valorizzazione dell’economia sociale come volano di sviluppo, occupazione e tenuta delle comunità locali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.