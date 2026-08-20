A Besozzo l’addio Giacomo Ceccone, il ricercatore del Jrc annegato nel Lago Maggiore

Si terranno venerdì 21 agosto i funerali di Giacomo Ceccone, il 67enne deceduto lunedì 17 agosto durante una nuotata nel Lago Maggiore. I suoi familiari hanno deciso di ricordarlo con una cerimonia laica alla casa funeraria Kofler di Besozzo con ritrovo fissato alle 10:30.

La tragedia è avvenuta nel tratto d’acqua davanti a Ispra, dove il 67enne stava nuotando assieme a tre amici quando improvvisamente è stato colpito da un malore. Tutti i prolungati tentativi di rianimazione delle persone a bordo e del personale sanitario purtroppo sono risultati inutili.

Nato a Varese l’8 giugno 1959, Ceccone si era diplomato al liceo scientifico Galileo Ferraris prima di conseguire la laurea in Fisica all’Università di Pavia. Nel 1990 era entrato al Joint Research Centre di Ispra, svolgendo l’attività di ricercatore fino al pensionamento avvenuto nel 2024. Specializzato in scienza dei materiali, nanotecnologie, biointerfacce e nanobiotecnologie, aveva firmato diversi studi diffusi nella comunità scientifica internazionale. Era sposato con Manuela, anch’ella ricercatrice al centro di ricerca europeo. Oltre al nuoto nei laghi della zona, coltivava la passione per la chitarra acustica e la musica folk.