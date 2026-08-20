A Besozzo nasce l’alleanza tra Besozziamo e 21023 per rilanciare socialità e commercio

“Una sinergia virtuosa che unisce l’esperienza e la radicata presenza sul territorio con la carica di energia e le idee delle nuove generazioni”. L’associazione Besozziamo, storica realtà di riferimento per i commercianti e le attività produttive locali, annuncia in un comunicato alla stampa l’inizio di una stretta collaborazione con 21023 APS, un nuovo e dinamico gruppo di giovani nato con l’obiettivo di riattivare il tessuto sociale giovanile e creare nuove opportunità di aggregazione per la comunità. (foto sopra Ulisse Piana)

“Questa alleanza rappresenta un vero e proprio innesco positivo per il paese: da un lato la solidità di Besozziamo, da sempre motore delle iniziative commerciali e promozionali del territorio; dall’altro la freschezza di 21023, pronta a portare uno sguardo nuovo e contagioso. Insieme, le due realtà puntano a sviluppare un ricco calendario di eventi e iniziative capaci di coinvolgere l’intera popolazione — dalle famiglie ai ragazzi, fino agli anziani — creando occasioni d’incontro inclusive e aperte anche a preziose contaminazioni con le associazioni e i comuni vicini.

A fare da cornice e da supporto fondamentale a questo percorso c’è la stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Besozzo e l’inserimento nelle strategie di valorizzazione territoriale promosse dal Distretto del Commercio del Medio Verbano (di cui Besozzo fa parte insieme ai comuni limitrofi). L’iniziativa beneficia della regia unitaria delle istituzioni e del distretto commerciale, da sempre attenti a coniugare lo sviluppo economico locale, il sostegno ai negozi di vicinato e la vitalità culturale e sociale del territorio”.

Bruno Bottazzi, Presidente dell’associazione Besozziamo, esprime grande soddisfazione per questo nuovo capitolo: «Besozziamo ha sempre avuto a cuore la vitalità del nostro paese e il sostegno alle attività locali. Collaborare con i ragazzi di 21023 è per noi un’iniezione di fiducia e di entusiasmo straordinaria. La loro energia, unita alla nostra esperienza sul campo e al prezioso raccordo con il Comune e il Distretto del Commercio del Medio Verbano, ci permetterà di offrire a Besozzo eventi di qualità, capaci di attrarre persone, far vivere i nostri spazi pubblici e dare un segnale forte di ripartenza. Quando le generazioni si mettono in ascolto e lavorano insieme, a guadagnarci è l’intera comunità: siamo pronti a fare grandi cose per le nostre famiglie e per i nostri commercianti.»

Alle sue parole si uniscono quelle di Letizia Del Vitto, Presidente del gruppo 21023:

«Il nostro gruppo nasce proprio dalla voglia di metterci in gioco, di far sentire la voce dei giovani e di creare spazi concreti di socialità, divertimento e crescita sociale. Trovare in Besozziamo un interlocutore così aperto e disponibile è stato fondamentale. Non vogliamo isolarci, ma al contrario fare rete con chi vive e lavora a Besozzo da anni, aprendoci anche all’intero bacino del Distretto del Commercio. La sinergia con i commercianti, la vicinanza del Distretto del Medio Verbano e il dialogo costante con l’Amministrazione Comunale ci dimostrano che Besozzo è un terreno fertile e pronto ad accogliere la voglia di fare dei giovani. Questo è solo l’inizio di un percorso condiviso.» La collaborazione entrerà presto nel vivo con i primi appuntamenti in programma per i prossimi mesi, pensati per far battere forte il cuore di Besozzo e riavvicinare i cittadini di ogni età attraverso la musica, il commercio, la cultura e la socialità.