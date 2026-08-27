A Buguggiate la Festa al Bosco porta in tavola i sapori della Liguria

Profumi e sapori della Liguria arrivano a Buguggiate con la “Festa al Bosco – Menù Ligure”, in programma domenica 6 settembre 2026, a partire dalle 12.30, all’area feste in località Tigros. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Buguggiate e propone un pranzo su prenotazione dedicato ad alcuni dei piatti più conosciuti della tradizione ligure.

Il menu prevede diverse specialità, cominciando dalla focaccia di Recco e dalla focaccia per proseguire con i muscoli ripieni. Tra le portate figura anche il polpettone genovese, preparato con patate, fagiolini e formaggio, mentre il primo piatto scelto per la giornata sono le trofie alla genovese, condite con pesto, patate e fagiolini. La proposta continua con la cima alla genovese, tasca di vitello ripiena di carne mista, uova, carote e piselli. A concludere il pranzo sarà il pandolce.

Prezzi e prenotazioni

La partecipazione alla Festa al Bosco è prevista solo su prenotazione. Il prezzo del menu è di 22 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni, per i quali sono previste porzioni ridotte.

Le prenotazioni vengono raccolte esclusivamente tramite messaggio WhatsApp al numero 375 6485783. (Non effettuare chiamate o inviare messaggi vocali).