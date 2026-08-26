A Campione d’Italia il marmo di Kim De Ruysscher tra illusione e quotidiano
Diciassette anni di ricerca artistica in circa 60 sculture allestite nella Galleria Civica "Don Sandro Vitalini". Dal 19 settembre all'8 novembre l'esposizione crea un dialogo tra le opere medievali dei Maestri Campionesi e l'arte contemporanea
Il marmo come ponte tra la memoria del passato e l’effimero del presente. Dal 19 settembre all’8 novembre 2026, la Galleria Civica “Don Sandro Vitalini” di Campione d’Italia ospiterà la mostra personale dello scultore belga Kim De Ruysscher, intitolata «Oltre la Forma.
Il marmo tra realtà, illusione e permanenza». L’esposizione, curata ed allestita negli spazi dell’antica chiesa sconsacrata che già conserva opere Quattrocentesche in marmo di Candoglia realizzate dai Maestri Campionesi, mette in scena circa 60 sculture in marmo e pietra naturale. De Ruysscher, che dal 2014 vive e lavora nel Varesotto, a Comerio, dopo gli studi all’Accademia di Gent e la formazione a Carrara, propone un percorso espositivo articolato su quattro nuclei tematici.
Le sue sculture trasformano oggetti d’uso comune — come tessuti, asciugamani, libri, palloni o giocattoli — in forme di pietra lavorate interamente a mano, senza l’ausilio di tecnologie CNC. L’effetto visivo gioca sul cortocircuito percettivo: ciò che a distanza appare morbido e leggero rivela da vicino il peso e la durezza della materia scolpita.
L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 19 settembre alle 17.00 alla presenza dell’artista. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile nei fine settimana dalle 11.00 alle 18.00 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Campione d’Italia e l’Ente Filantropico Gomitolorosa.
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