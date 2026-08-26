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A Caronno Varesino si fa festa “A tavola e in pista”

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’Area Feste di Parco Macchi ospiterà l’evento organizzato dalla Pro Loco cittadina che propone un ricco programma gastronomico affiancato da serate di musica dal vivo e ballo

pro loco caronno varesino
Sagre, Fiere e Feste

04 Settembre 2026 - 06 Settembre 2026

Un fine settimana all’insegna del buon cibo e del divertimento all’aria aperta si prepara ad animare Caronno Varesino. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’Area Feste di Parco Macchi ospiterà l’evento “A Tavola e in Pista”, organizzato dalla Pro Loco cittadina. La manifestazione propone un ricco programma gastronomico affiancato da serate di musica dal vivo e ballo.

I dettagli del programma e della musica dal vivo

La festa prenderà il via venerdì 4 settembre con l’apertura delle cucine dalle ore 19:00. A partire dalle ore 21:00, la serata entrerà nel vivo con l’intrattenimento musicale di FreeToDance e Nico Leuci, pronti a far cantare e ballare i partecipanti.

Sabato 5 settembre gli stand gastronomici apriranno nuovamente alle ore 19:00. La serata proseguirà alle ore 21:00 sul ritmo dell’orchestra Lillo Band e Francesca Parrotta.

Domenica 6 settembre l’appuntamento è fissato per l’orario di pranzo, con l’apertura dell’area ristoro a partire dalle ore 12:00 per la giornata conclusiva dell’evento.

Le proposte del menù gastronomico

Accanto all’intrattenimento musicale, la manifestazione offrirà una vasta scelta di piatti per tutti i gusti. Il menù proporrà primi piatti come tagliatelle e ravioli freschi, oltre a piadine, taglieri di salumi piacentini, pane e salamella e patatine fritte. A chiudere l’offerta culinaria vi saranno la tigella alla nutella e le pesche al vino bianco.

26 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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