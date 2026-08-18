A Casorate la Festa di San Tito raccontata dai ragazzi: nasce “Radio San Tito 2026”

Che cosa può raccontare una festa lunga cento anni a chi oggi ha tredici anni? È da questa domanda che nasce “Radio San Tito 2026”, il podcast realizzato dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Toscanini di Casorate Sempione, in occasione del centenario della Festa decennale di San Tito.

Un progetto in quattro puntate che non si limita a ripercorrere la storia della manifestazione, ma prova a capire che cosa si nasconda dietro una tradizione capace, ogni dieci anni, di coinvolgere un intero paese.

Guidati dal professor Salvatore D’Amora, gli studenti hanno lavorato come piccoli ricercatori: hanno consultato libri e fonti storiche, esplorato archivi e giornali, raccolto testimonianze e intervistato alcune delle volontarie che nei laboratori preparano i fiori e le decorazioni della Festa.

Nella prima puntata, “Sulle tracce del Santo: il tempo dell’attesa”, i ragazzi ripercorrono la storia delle reliquie di San Tito e arrivano alla nascita della Festa nel 1926, introducendo anche alcuni concetti – dalla “comunità immaginata” di Benedict Anderson all’Homo faber di Carlo Severgnini – utilizzati per interpretare il particolare rapporto tra la Festa e la comunità casoratese.

La seconda puntata, “1926 – Il ‘miracolo’ dell’unità”, entra invece nel cuore della storia sociale di Casorate: le divisioni tra Civasch e Paulitt, l’arrivo di don Luigi Mariani e la scelta di utilizzare la Festa come occasione per ricomporre le fratture del paese.

La terza puntata, “Homo faber – Costruire insieme il futuro”, si concentra sul lavoro manuale, sui laboratori e sul ruolo che la realizzazione collettiva dei fiori ha avuto nell’integrare generazioni e persone provenienti da altre parti d’Italia. Una riflessione che arriva fino al presente e alla domanda su quale futuro possa avere questa tradizione.

A queste tre puntate si aggiunge un episodio speciale, dedicato alle voci di alcune delle volontarie che hanno contribuito negli anni a costruire la bellezza della Festa. Attraverso le loro testimonianze, il podcast entra direttamente nei laboratori e racconta il lavoro, i ricordi e il legame affettivo che unisce tante persone a San Tito.

Il podcast è disponibile su Spotify, con le puntate pubblicate ogni lunedì fino al 5 settembre, primo giorno della Festa.

Non solo podcast: “I nostri fiori per San Tito”

Il progetto della scuola si completa con la mostra “I nostri fiori per San Tito”, curata dal professor Andrea Liberni, che raccoglie i lavori realizzati dagli alunni di tutto l’Istituto Comprensivo, dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria.

La mostra sarà allestita presso la Scuola Primaria di Casorate Sempione e sarà visitabile dal 7 all’11 settembre 2026, dalle ore 20 alle 21.

Un altro progetto ha inoltre coinvolto i bambini della scuola dell’Infanzia: “I viaggi di Giovannino Perdigiorno: rotta per San Tito – Alla scoperta dei luoghi di Casorate”, un percorso dedicato alla scoperta del territorio e dei luoghi legati alla Festa.

Le diverse iniziative nascono da un’idea comune: fare della Festa di San Tito non soltanto un’occasione per ricordare il passato, ma anche un’opportunità per consegnare la memoria della comunità alle nuove generazioni e permettere ai ragazzi di reinterpretarla con la propria voce.

La Festa decennale di San Tito si svolgerà a Casorate Sempione dal 5 al 15 settembre 2026, in occasione del centenario della prima edizione del 1926.

Informazioni

Radio San Tito 2026 Podcast realizzato dagli alunni della scuola secondaria dell’IC Toscanini di Casorate Sempione

Pagina fb della scuola

Su Spotify

“I nostri fiori per San Tito”

Scuola Primaria di Casorate Sempione 7–11 settembre 2026 | ore 20–21